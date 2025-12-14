離譜至極！高雄警一天連爆酒駕、偷拍醜聞 警紀徹底崩盤

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】高雄市政府警察局於12月13日接連爆出兩起重大警紀爭議案件，分別為基層員警酒後駕車肇事，以及疑似偷拍民眾並利用AI技術合成不雅影像，引發社會高度關注，也重創警察形象。

圖/記者蔡宗武翻攝於高市警局官網

三民二分局警員酒駕追撞 酒測值超標遭免職

首起案件發生在三民二分局覺民派出所。張姓警員於12月13日深夜駕車行經三民區建國一路時，疑似酒後駕駛且未保持安全距離，追撞前方由李姓男子駕駛的自小客車，事故僅造成車輛損毀，所幸未釀成傷亡。

廣告 廣告

事故由三民一分局到場處理，並對張員實施酒測，結果酒測值高達0.65毫克，遠超法定標準0.25毫克，已涉及刑責，三民二分局指出，張姓警員身為執法人員卻知法犯法，行為嚴重違反警察紀律，損及社會大眾對警察的信賴，經該分局檢討後，決議核予兩大過免職處分，並同步追究相關主管考核與督導責任，以正警紀。全案已依公共危險罪嫌，移送台灣高雄地方檢察署偵辦。

三民一分局爆偷拍疑雲 涉用AI合成不雅影像

另一起風紀案件則發生於三民一分局，一名女性民眾日前接獲高雄地檢署寄發的「證人」傳票後，才驚覺自己兩年前至分局報案時，疑遭承辦員警偷拍，相關影像甚至被懷疑遭利用AI技術合成不雅裸露照片，警方內部清查後發現，疑似受害者不只一人。

據了解，事件起於民國113年12月，該名女子至三民一分局洽公時，察覺一名年輕警員疑似以手機拍攝其身影，分局接獲反映後，立即要求該員警配合調查並繳交手機，但對方疑似拒絕並刪除內容，警方隨即報請檢察官指揮，強制查扣其手機並進行數位鑑識。

三民一分局表示，內部調查發現該員警涉嫌不當蒐集民眾個人影像資料，恐違反《個人資料保護法》，已報請高雄地檢署指揮偵辦，涉案警員目前已遭記大過一次並調離現職，分局同時追究相關監督人員失職責任，全案持續由檢方深入釐清。

市警局重申零容忍 違法必嚴辦

高雄市警察局強調，對於任何員警違法、違紀行為，皆秉持「警紀警辦」、「不掩飾、不庇縱、不護短」原則，主動查辦、從嚴究責，絕不寬貸。警方也呼籲全體員警務必自我要求、恪遵法紀，並提醒民眾共同重視交通安全及個人資料保護，避免觸法。

#高雄市警察局,警察酒駕,警員偷拍,AI合成不雅影像,警紀風紀案

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光