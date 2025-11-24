離譜走私！女旅客裙子藏「229條活魚」想過關 海關一掀開傻眼了
異想天開！中國一名女遊客日前從香港經羅湖海關入境中國廣東省深圳市，她試圖以「長裙走私」方式，將229條活魚藏在長裙內入境，就連海關掀開檢查也都傻眼。
女旅客行跡詭異 海關挑查竟查出活魚
根據《新浪新聞》報導，深圳海關發布資訊指出，羅湖海關人員在進行通關查驗時，發現一名女性旅客未申報便直接進入監管區，行跡可疑，因此進行攔查。人員在她的黑色長裙內，發現以紅、白塑膠袋綑綁的兩大袋活體魚，共計229條。
平鰭鳅科魚為觀賞魚 屬中國明令禁止入境物
報導指出，這批魚經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，為「平鰭鳅科魚」，主要分布於亞洲山區溪流，具腹鰭吸盤狀構造，常被作為觀賞魚（專門培育供作觀賞的魚類）。然而依中國農業農村部與海關總署公告（第470號）規定，平鰭鳅科魚被列入禁止攜帶、寄遞進境的動植物名錄，屬嚴格禁品。
違規恐涉走私 海關提醒勿心存僥倖
海關表示，此類活體生物易對當地生態造成風險，因此禁止跨境攜帶。旅客若未依規定申報、違規夾帶，恐觸犯相關法規，須承擔法律責任。中國海關也再度呼籲，切勿心存僥倖，以身試法。
