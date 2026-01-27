離譜違規！警車面前連闖紅燈 騎士拒檢吞4萬罰單再扣照

高雄騎士闖紅燈後發現警車，隨即加速逃逸。讀者提供



高市前鎮區今（1/27）凌晨發生離譜交通違規事件；一名機車騎士在警車面前闖紅燈後，見警方迴轉竟再度闖紅燈逃逸，警方考量行車安全，改以蒐證方式舉發，該名騎士最高恐吞4萬800元罰單。

前鎮警分局復興所表示，員警於今日0時許巡邏行經中華五路與復興三路口時，發現一名機車騎士未注意到警車，直接在警車前闖越紅燈，該名騎士發現警方後，隨即揚長而去。

警方見狀隨即迴轉尾隨，準備攔查取締，該名騎士竟為躲避查緝，在中華五路770巷口二度闖紅燈，明顯無意停車受檢；員警考量當時深夜仍有車流，若強行攔查恐釀成交通事故，則改用蒐證方式，依法逕行製單舉發。

警方指出，該名騎士行為已違反《道路交通管理處罰條例》第53條第1項闖紅燈規定，以及同條例第60條第1項不聽制止、拒絕停車接受稽查逃逸之規定，後續將依蒐證畫面通知違規車主到案說明並依法舉發，相關罰鍰合計最高可處4萬800元，並吊扣駕駛執照6個月。

警方也呼籲用路人切勿心存僥倖，遵守交通規則不僅是避免受罰，更是確保自身及他人安全。

