離譜! 三重男酒駕拒檢還沿路違規 警狂追4公里成功逮人

社會中心／楊思敏、戴亞倫、黃柏榕 新北報導

28日晚上，新北三重街頭出現警車追逐的驚險景象！員警巡邏時，看到一輛小客車飄移，立刻上前盤查，駕駛假裝配合，又加速逃逸，一路橫跨雙黃線、闖紅燈，警方追了約4公里，最後在死巷內成功抓人。逃逸駕駛酒測值0.5，光是拒檢、酒駕和違規罰單，最高可以罰29萬元。

白色小客車呼嘯而過，警車大聲鳴笛緊追在後。駕駛想逃，但碰上紅燈，前面都是停等車輛，他直接跨越雙黃線來個大迴轉，繼續踩油門狂飆。

警街頭追逐！ 三重男酒駕拒檢逃竄 警車鳴笛緊追４公里 驚險畫面曝

白色小客車為了躲避警方，高速開進狹窄巷子，十分危險。（圖／f.cl17 Threads）







另一台警車加入圍捕，車輛再度超黃線，急轉進入狹窄巷子。

警匪追逐4公里，直到嫌犯開到死巷內，這下甕中捉鱉。週日晚上九點，新北三重員警巡邏，看到車輛不穩、形跡可疑，上前盤查，沒想到對駕駛假意配合，停靠路邊後就逃跑。





警街頭追逐！ 三重男酒駕拒檢逃竄 警車鳴笛緊追４公里 驚險畫面曝

男子逃逸過程中，多次交通違規，最多可罰29萬元。（圖／警方提供）





員警對他實施酒測，酒精濃度0.5毫克，是公共危險罪標準的2倍。加上他沿路違規，包含拒檢逃逸、闖紅燈、跨越雙黃線、突然變換車道等，除了面臨酒駕刑責，還吃上最高29萬元的大筆罰單。





