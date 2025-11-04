離譜！中國廣東水庫「放生大量貓咪」 目擊者見貓竄逃、跳水溺斃

中國 / 武廷融 綜合報導

中國廣東近日發生一起離譜「放生」事件，有民眾拍下，一群人在水庫邊上放生大量貓咪，不少貓衝出籠子後在水邊亂竄，還有些貓直接跳入水中。目擊民眾趕緊報警，當地警方則表示，正在追查放生人員，暫未發現溺亡貓隻。不過，卻陸續有民眾拍下，在該水庫邊有許多貓屍。另外，該水庫也是當地「飲用水水源地一級保護區」，有不少民眾也擔心此舉可能會造成水源汙染。

綜合中國媒體報導，有民眾1日在中國廣東清遠迎咀水庫目擊，一群人在水庫邊上放生大量貓咪，放生者一邊放生一邊播放誦經，不少貓衝出籠子後在水邊亂竄，甚至直接衝入水中。目擊者也立刻報警，當地警方表示，正在通過監控追查放生人員。

(圖/翻攝自 微博)

▲ (圖/翻攝自 微博)

根據中國官方2日發布的通報中表示，現場山林發現有部分貓隻，山路旁有遺留貓糧。水利部門對水庫水域開展了全面巡查，暫未發現溺亡貓隻。不過卻有當地民眾到水庫附近拍下，水邊上出現許多貓咪屍體，疑似是貓咪溺水後漂上岸，或是游到力竭死亡。

另外也有中國網友質疑，迎咀水庫是當地「飲用水水源地一級保護區」，此舉恐怕會造成水庫水質汙染。中國官方則表示，生態環境部門對周邊水體進行取樣檢測，主要水質指標均達標。動物衛生防疫部門對周邊環境進行清理消毒。

(圖/翻攝自 微博)

▲ (圖/翻攝自 微博)

