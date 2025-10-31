離譜！ 保險箱固定在民宅窗台 小偷竟潛入「整箱抱走」

窗台上原本是固定放保險箱的位子，沒想到小偷直接把整個保險箱搬走。（圖／TVBS）

昨天(30號)高雄小港發生一起離譜竊案，一棟透天民宅被小偷潛入，對方似乎相當熟門熟路，直接抱走了屋主固定在窗台邊的保險箱，內容物包含2百萬定存單，還有現金1萬多元、金飾等物品，現在失主除了趕快將定存單掛失外，只希望可以盡快找回失竊物。

竊案發生在30日，地點位於高雄小港鳳西街一棟透天民宅。王陳婦人當天下午4點外出至店裡，晚上8點與孫子返家後才發現窗台上原本固定放置保險箱的位置只剩下一塊長方形白色痕跡，整個保險箱被搬走了。王陳婦人表示，她平常非常謹慎，出門時都會確實上鎖，還會用窗簾遮蓋保險箱，並習慣摸一摸確認是否鎖好，沒想到還是被偷了。

王陳婦人的女兒描述，被盜走的保險箱大小約如烤箱，家門完全沒有破壞痕跡。她提到家裡鑰匙都放在外面，而且之前家人的店面也曾遭小偷，但因為沒有監視器，警方每次都說攝影機壞掉了，無法提供有效線索。

由於附近公共監視器角度不對，沒有拍到民宅門口，被偷走的貴重物品暫時難以追回。（圖／TVBS）

附近鄰居曾目睹可疑人物，表示看到一名年輕男子騎機車在附近，手持長長的鐵絲狀物體。當鄰居趕緊下樓查看時，該男子迅速騎車離開，而當時王陳婦人家的玻璃門已經被打開。這位鄰居擔憂地表示，原本治安良好、純樸的小村莊竟然發生這種事情，令人感到不安。

小港分局偵查隊長凃欣安表示，民眾上鎖的大門未遭破壞，周邊入口監視器尚無有效畫面，但鑑識人員已採集到相關跡證送驗比對中。由於附近公共監視器角度不對，沒有拍到民宅門口，被偷走的貴重物品暫時難以追回。目前小港分局正以加重竊盜罪嫌進行偵辦，希望能盡快破案，為受害人討回公道。

