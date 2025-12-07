離譜！劉詩詩得獎被撤換「改由她領走」惹怒全網 愛奇藝發聲道歉了

娛樂中心／綜合報導

2025年愛奇藝「尖叫之夜」6日晚間在澳門登場，現場眾星雲集，各個獎項也競爭激烈，不料在頒發「年度喜愛女性角色」的獎項時，本來公告由劉詩詩所領的獎項，卻突然被白鹿「攔胡」，讓網友質疑黑箱作業，對此，官方發聲道歉了。

網友指出典禮獎項之一的「年度喜愛女性角色」，根據原先的公告結果，是由《一笑隨歌》李沁、《生萬物》楊冪、《淮水竹亭》劉詩詩三人得獎，但是昨日公布得獎名單卻大洗牌，不只是楊冪降到第三名，就連劉詩詩都跌出榜外，由原本不在名單上的白鹿替補上，惹來許多網友罵聲。

後續，愛藝官方發出道歉聲明，表示在典禮上公布的獲獎人有誤，強調正確名單會以11月21日的公告為準，雖然官方已經道歉，不過網友並不買單，砲轟「太滑稽了，這都能搞錯」、「真的好離譜」、紛紛要求向白鹿跟劉詩詩道歉。

愛奇藝發聲道歉，證實典禮上得獎名單公告有誤。（圖／翻攝自微博）

