離譜！北市仁愛路工地 女從21樓電梯開口墜地慘死 遭罰30萬勒令停工

北市大安區仁愛路一處新建工程工地13日發生嚴重工安事故。示意圖，翻攝自pixabay圖庫



台北市大安區仁愛路3段巷內一處新建工程工地，13日上午發生一起嚴重工安事故，一名66歲吳姓女工人於作業期間，疑似由21樓高處墜落1樓地板，當場明顯死亡。警方和勞動檢查處調查後，初步排除外力介入和輕生可能，初判事業單位違反營造安全衛生設施標準第19條第1項規定，將處最高30萬元罰鍰，另現場施工電梯已勒令停工。

該起事故發生於13日上午11時許，警消獲報後趕抵現場，發現吳女倒臥於1樓地面，且已失去生命跡象。經鑑識人員勘驗及檢警相驗，吳女全身多處骨折，死因為高處墜落造成，確認非他殺、也無自殺傾向。

廣告 廣告

警方調查後發現，墜落的吳女為該建設公司包商工人，主要負責操作施工電梯，事發當下剛完成載運其他工人至21樓的作業，正準備返回電梯時，不慎從施工電梯和樓板間的開口墜落，現場同事聽見巨響後趕往查看，才發現吳女倒臥在地，情況相當駭人。

北市勞檢處接獲通報並至現場調查後，指出事發地點在施工電梯與樓層交界處，卻未設置完善的防墜與防護設施，已違反《營造作業安全衛生設施標準》，現場安全管理明顯不足。此次事故屬重大職災，已依《職業安全衛生法》對該工地處以最高30萬元罰鍰，並即刻下達停工命令，後續需經勞檢處確認改善並符合規定，才能申請復工。

更多太報報導

北市強風豪雨超驚人 文化大學宣布15:00後停課、明採遠距教學

彰化婦失足跌大圳！夫心急救人雙溺水 1人亡、1人恢復心跳

我就是要打到球！首打席開轟給球隊安定感 林立珍惜每次攻擊機會