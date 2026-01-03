離譜！印航機師「喝醉還要飛」 起飛前被帶走…加拿大要求調查

印度航空（Air India）傳出離譜飛安事件！知情人士透露，一名印航機師上月在起飛前被發現「處於醉酒狀態」而被帶離，加拿大當局要求印航針對這起機師醉酒執勤的事件展開調查。

圖為印航客機。 （示意圖／翻攝「Air India」臉書）

根據《路透社》，該名知情人士透露，加拿大警方在溫哥華機場對該名機師進行2次酒測，結果顯示其不適合執行飛行任務。該人士補充稱，這起事件已被加國運輸部在致印度航空的信函中標記為「嚴重事項」，當局可能會採取執法行動。

知情人士提到，運輸部官員已透過信件，要求印航在1月26日前，提供調查結果及預防類似事件再發生的具體措施。

廣告 廣告

印航3日指出，當事班機為12月23日從溫哥華準備飛往德里的航班，在因這起「醉酒事件」發生延誤後，公司隨即安排替補機師執飛。該航司還提到，加拿大當局已對該機師的執勤適任性提出質疑，但未提供詳細資訊。

印航聲明強調，該機師在調查期間已被停止飛行任務。印航對任何違反相關規定的行為零容忍。待調查結果出爐，任何經確認的違規行為都將依公司政策受到嚴厲的紀律處分。資料顯示，該航班執飛機型為波音777，可搭載多達344名乘客。

加拿大運輸部表示，將與印航及印度航空監管機構合作，確保採取「適當的後續行動」。根據加國規定，機師在飲用酒精飲料後12小時內不得操作飛機。違規者將面臨司法或行政執法行動。

報導稱，印航自去年6月發生的墜機事故造成260人死亡後，持續受到嚴格監督。印度民航總局（DGCA）本週向4名印航機師發出警告通知，指出與法規遵循和機組人員決策相關的「嚴重安全疑慮」。《路透社》取得的通知顯示，DGCA稱，機師在明知存在反覆故障和現有系統退化的情況下，仍接受執飛任務。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

延伸閱讀

NBA/三巨頭沒打坐看勇士被虐 SGA買犯「柯瑞場下看傻眼」

NBA/鮑爾飆全場最高36分 熱火險勝活塞笑納4連勝

NBA/真的老了？詹姆斯下半場僅2分 41歲生日夜慘敗