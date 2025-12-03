離譜！印航波音737客機消失13年 停在機場竟無人知 還得再賠3500萬

國際中心／陳佳鈴報導

VT-EHH客機就這樣暴露於停機坪旁的空地，沒有屋頂遮蔽，也沒有任何機務管理。整架班機歷經日曬風吹雨打，機體已經斑駁。(圖/翻攝X平台 Fahad Naim)

印度航空（Air India）近日爆出一起匪夷所思的離奇案件！一架從官方紀錄中「失蹤」13年的波音737客機，後來被發現竟然就在「眼前」，該失蹤飛機 一直停在加爾各答機場（Kolkata Airport）角落，沒人發現，引發外界譁然。

據外媒報導，這架編號 VT-EHH 的 Boeing 737-2A8F，機齡已達43年。該機於1982年交付給「印度人航空」（Indian Airlines），2007年改裝為貨機，同年隨著印度人航空與印度航空合併，被納入印航機隊。2012年，這架老舊貨機停飛後長期停放於加爾各答機場，隔年正式註銷。然而，此後它竟從印航資產紀錄中完全消失，不僅未被列入折舊、保險或報廢流程，也未被納入任何維修清冊。

廣告 廣告

在接下來的 13年中，VT-EHH就這樣暴露於停機坪旁的空地，沒有屋頂遮蔽，也沒有任何機務管理。整架班機歷經日曬風吹雨打，機體已經斑駁，直到加爾各答機場近期要求印航處理這架佔用場地多年的「廢機」，印航高層才驚覺仍擁有這架飛機。

印航執行長坎貝爾．威爾森（Campbell Wilson）在內部信件中坦承「這架飛機早就應該被處理，但令人震驚的是，我們居然沒有人知道它還在我們名下。」後續調查顯示，包括資產帳冊、折舊紀錄、保險及維修資料，全都未將這架飛機納入，暴露航空公司資產管理存在重大漏洞。

更令印航頭痛的是，該公司必須為長期占用停機坪支付超過 1億印度盧比（約新台幣3490萬元） 的停放費用。據了解，VT-EHH已於上月被出售並移至班加羅爾（Bengaluru），未來將作為航空維修技師訓練用途。

更多三立新聞網報導

香港宏福苑大火156死恐求償無門 工程顧問公司爆停業

中巴違規被警攔查！車上22名乘客全被上銬帶走 超扯原因曝光

全台每日吃掉2400萬顆雞蛋！美健康博士揭「2種煮法」最營養

無照騎車雙載自撞分隔島彈飛！台中少年不治 少女驚嚇無法筆錄

