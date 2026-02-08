離譜！台中男禮讓救護車 黑幫運兵車89狂按喇叭＋逼車炸粗口

台中市北區1樁行車糾紛引發網路熱議，原來是1名駕駛為了禮讓救護車而停等紅燈，後方的黑色廂型車竟猛按喇叭催促，甚至上前飆粗口，讓這位駕駛無奈表示：「禮讓救護車先行錯了嗎？」。

台中市北區最近有民眾表示自己禮讓救護車卻被「運兵車」猛按喇叭，對方還標粗口。（示意圖／非當事車輛／取自pexels）

這名苦主在「爆料公社」發文訴苦，根據這段行車紀錄器影片，事發於1月31日，該民眾開車經過台中市北區進化北路一帶，正要左轉崇德路1段，但有輛鳴笛的救護車正要通過，於是該民眾暫停禮讓。

令人意外的是，後方1輛黑色廂型車猛按喇叭，似是非常不滿，且苦主左轉之後，黑車一度逼車、按喇叭，挑釁意味濃厚。這時苦主搖下車窗向黑車駕駛解釋，稱「救護車你沒看到嗎」？沒想到黑車駕駛飆粗口「叭X小」回嗆。

這段影片隨即在網路引起討論，許多網友紛紛留言表示傻眼，「文明人不用計較太多」、「8+9開車的素質，他哪管你禮讓甚麼」、「與認知低的人講理只是在消耗自己能量，遇到這種直接無視就好」、「運兵車一點也不意外」。

