離譜！台中6.4億元運動中心淪家具賣場

台中市清水國民暨兒童運動中心，啟用短短4個月，爆出專業場館外租舉辦大型家具名床大展。市議員王立任提供



耗資6.4億元公帑興建的台中市清水國民暨兒童運動中心，啟用短短4個月，爆出專業場館外租舉辦大型家具名床大展。市議員王立任痛批，原本應提供鄉親運動的場館，如今，擺滿床墊與沙發，這種「運動場變家具店」的荒謬場面，嚴重背離當初場館興建的初衷，更是對鄉親的莫大諷刺。

台中市運動局表示，此舉已違約、開罰、限期撤展改善。強調營運廠商未事前報經運動局同意，且活動內容不符運動相關服務目的，依契約規定對廠商開罰，首次違規處新台幣1,000元，並要求業者限期改善。此外，要求營運廠商停止相關活動，並於8日前完成撤展。

廣告 廣告

台中市清水國民暨兒童運動中心，啟用短短4個月，爆出專業場館外租舉辦大型家具名床大展。市議員王立任提供

王立任指出，國民運動中心外租舉辦非體育活動早有前車之鑑。過去宜蘭國民運動中心就曾因擅自出租辦理運動鞋特賣會，被地方政府認定違約並要求立即撤展、處以罰鍰。當年宜蘭案販售的尚且是運動相關用品，現在清水國民運動中心竟然直接在球場販售家具、床墊，家具與運動的關聯性究竟在哪裡？

針對設施維護與成本問題，王立任表示，場館內專業運動地板造價昂貴，是為了提供安全的運動環境。然而這種商業使用若缺乏保護，是否可能對場館造成損傷？他嚴正質疑，這場家具展究竟有沒有違反使用規則，到底是主管機關的市政府帶頭放任？還是廠商擅自做主？

王立任要求台中市政府立即說明，讓專業的場館回復應有的用途。市府必須立即導正錯誤，將專業空間完整還給海線鄉親，守護市民最基本的運動權益。

更多太報報導

新影片證實「無照廠商進手術房執刀」 台中榮總2醫師各100萬交保！檢方抗告

台南隨機殺人影片曝！足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」