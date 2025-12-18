離譜！吳思瑤批排案修理總統府 翁曉玲竟關麥：尊重立委最好方式是消音

記者詹宜庭／台北報導

吳思瑤質詢後發言被翁曉玲消音。（圖／翻攝自國會頻道）

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法，立法院司法及法制委員會今（18日）舉行「政院不副署對我國憲政民主之戕害與法律責任追究」專案報告。民進黨立委吳思瑤質詢時批評，召委翁曉玲排了這場專案報告，應當開始懷疑人生，好像要反殺行政院、修理總統府，但整場質詢下來，藍白立委是節節敗退。吳質詢完畢，翁曉玲則說自己安排專題報告從沒後悔，並將吳發言麥克風消音稱「我尊重妳最好的方式就是消音」，讓吳痛批「惱羞成怒」。

吳思瑤質詢時首先表示，「聽了一早質詢，翁曉玲主席應當開始懷疑人生，她今天排了這場專案報告，好像要反殺行政院、修理總統府，但整場質詢下來，藍白立委是節節敗退，一個個氣急敗壞、見笑轉生氣，倒是行政院秘書長張惇涵不卑不亢，一一KO，我給你肯定」。

質詢結束後，翁曉玲對吳思瑤說「我安排的每場會議，每個專題報告從來沒有後悔。今天安排這場專題報告凸顯出行政院、法務部、總統府、司法院不重視憲政，連基本憲政ABC都可以......痾這個......做任何曲解，所以呢，基本上吳思瑤委員不需要在這邊說為行政院、總統府做球」，吳思瑤則在台下反擊「好啦召委，妳越說越心虛，不要影響其他委員質詢時間」，而國民黨立委洪孟楷則打岔說「吳委員尊重一下召委主持」，吳思瑤說「剛剛主席不尊重我啊」，結果講到一半就被翁曉玲消音。

翁曉玲說「我尊重妳最好的方式就是消音，不尊重主席發言我就會消音，吳思瑤向來不尊重主席，已經給了充分發言權還可以在下面抗議，既然如此就不要發言」。事後，吳思瑤在臉書發文痛批，「翁曉玲又有驚句，今天她腦羞成怒，又消我的音，翁大立委氣急敗壞說『我尊重立委最好的方式，就是把你消音』。」

