離譜！員林客運乘客撐傘搭車 車輛老舊漏水遭網友撻伐

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員林客運公車內漏水，乘客撐傘搭車。 圖：翻攝自Threads@n.ated_

[Newtalk新聞] 受滯留鋒面及西南風影響，彰化連日強降雨，彰化縣一輛員林客運逃生窗口因防水膠條老化，雨水從車頂不斷滴落，車外下大雨、車內下小雨，導致車內乘客必須撐傘搭車的離譜狀況，畫面PO上網後引發熱議，員林客運指出，針對會漏水的車輛，將加強防護處理。

民眾昨日搭乘員林客運，將乘客搭車撐雨傘的畫面PO上社群平台，「員林客運真的很荒謬，外面下大雨，裡面下小雨，含司機整台車要撐3隻雨傘」，直言一早冒雨搭車已很辛苦，沒想到進到車內仍無法躲雨，「真的很荒謬」。

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網友也紛紛留言指出，「員林客運的客車老舊，他還曾經看過水漏到駕駛座，司機得穿雨衣開車」、「不是十幾年老車就是二手車」、「新車很少，很多車況都不理想」。

員林客運指出，經查漏水原因為車頂逃生窗周邊膠條因長期陽光曝曬老化，導致無法密合，雨水順著縫隙滲入車內。目前已全面檢修旗下車隊，針對膠條老化車輛優先處理，避免類似情況再次發生。

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