今年5月，金門縣金城國中期末段考題目，被網友匿名爆料竟出現「綠茶婊」、「渣男」，甚至「捅他屁眼」、「精液豆漿」等字眼，被爆料「考題太噁心」，學生和家長都反應不適，社群上網友也一片撻伐，經學校性平調查小組調查屬實，學校教師評審委員會決議對命題的翁姓教師予以解聘，且4年不得聘任為教師的懲處。

金城國中的決議已送至金門縣府教育處，若翁姓教師收到處分通知未於30天內提出申覆，該項決議是否生效由縣府教育處核定。



當時臉書「靠北金門」等粉專有網友匿名披露，來自金城國中段考題，其中一題：「有很多的男生朋友但女生朋友少得可憐」、「跟男生有很多”不經意”的肢體接觸」、「跟很多男生曖昧後被告白也不明確拒絕或答應」以上是綠茶婊典型的行為，人類社會有綠茶婊、渣男等詞語出現，代表人類社會較支持哪種價值觀？答案選項有（A）女人救世劍（B）固定性伴侶（C） 兩性不平等（D）伴侶多元化。



還有題目是：低端網紅愛滋貓常常有些爭議的行為、讓人非議的挑戰，如果他真的有愛滋，那以下哪個行為是傳染力是最低的？（A）當街脫別人褲子捅他屁眼（B）看到捐血車前去熱心捐血（C）請朋友喝新鮮的精液豆漿（D）吐口水在客人金萱雙Q中。



以上文字內容曝光後，網友砲聲隆隆，撻伐聲不斷，網友認為「這些字眼讓人看了極度不適！太粗俗了」、「這種表達對於未成年的孩子來說太過於露骨，太過於粗鄙！」、有人直批「「教師品德低劣，該剔除了吧」、「這種思維也能當老師」，也有人說，「應該說現在的課綱都長這樣」、「觀念太老舊了吧？現在小孩平時都由手機陪伴，吃飯也是手機陪伴.....」



金城國中指出，翁師於該次期末考命題涉及接連使用不雅、時下網路流行通俗的文字，描述性或與帶有性別歧視題目，校方於考試結束接獲校內老師反映、家長投訴。校方並強調，這是校方主動通報校安事件。



金城國中說明，此案因涉及師生疑似校園性別事件，在校安通報後，即召開性別平等教育委員會，啟動調查程序，委由外聘專業人員組成調查小組。



調查小組發現，翁男身為教師，所命試題呈現方式顯然不當，已嚴重損及教師專業尊嚴，違反《性別平等教育法》第20條，認定翁師對學生構成性騷擾。並建議解聘翁師，4年內不得聘任為教師，需定期接受相關性平課程。



金城國中表示，今年11月16日召開教師評審委員會，由校長謝志偉主持，認定翁師於定期評量涉及接連使用不雅題目，經出席委員過半數同意，作出「解聘翁師且4年不得聘任為教師」決議。



金城國中強調，學校已全面強化命題與審題流程，加強教師專業倫理與性別平等教育的內部培訓，杜絕類似案件再次發生。





《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：快新聞／離譜！國中段考試題驚見「綠茶婊」 命題老師下場出爐

