離譜！國道車禍肇事駕駛暴走竟拿鐵鎚追人砸車還襲警 驚悚畫面曝光
記者莊淇鈞／新北報導
國道1號五汐高架道北向26.1公里環北路段，昨天（2日）晚上8時許，發生1起2車追撞車禍後發生的行車糾紛，過程中後車駕駛竟從車內拿出鐵鎚，追打前車駕駛及乘客，但沒追上改拿鐵鎚砸車，國道警方獲報到場立即喝令暴走的駕駛丟棄鐵鎚配合警方調查，但駕駛不從還襲警，隨即被警方逮捕，但也造成執勤警手腳被鐵鎚砸傷，而暴走駕駛則被警方依妨害公務、傷害、毀損、恐嚇等罪嫌偵辦。
據了解，這件離譜的國道行車糾紛發生在昨晚8時52分，46歲賴姓男子駕駛的汽車行經國1五汐高架道北向26.1公里環北路段，追撞52歲施姓男子駕駛載友人孫姓男子的汽車，雙方將車停於路肩後下車，豈料賴男突然拿出鐵槌，追逐施男、孫男欲攻擊，2人趕緊跑至環北交流道躲避，賴男見狀先返回砸毀車輛擋風玻璃，再繼續追逐施、孫2男。
國道警方獲報趕抵現場，喝令賴男丟棄鐵鎚配合，但賴男不從，不停掙扎欲擺脫警方束縛，期間還造成黃姓警員左手及左腳局部擦挫傷，最後賴男不敵優勢警力被壓制在地並依現行犯逮捕，但賴男之後因身體不適送醫，尚未製作筆錄，後續將依妨害公務、傷害、毀損、恐嚇等罪嫌偵辦。
