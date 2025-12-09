離譜! 垃圾車突著火 逐一"破袋"赫見百支打火機

中部中心/李文華 彰化報導

彰化市清潔隊，在收運垃圾途中，突然垃圾車瞬間冒出火花，還好隨車人員發現得快，馬上撲滅火勢！破袋檢查找出罪魁禍首，竟然是100多個打火機闖的禍。清潔隊將調閱監視器，開罰亂丟打火機民眾，最高可依法罰6000元！

垃圾車變成「火藥庫」 逐一「破袋」揪元凶赫見百支打火機

彰化市清潔隊垃圾車冒火。這輛垃圾車，怎麼了，像是突然拉肚子了嗎？只見後車斗突然打開，接著一堆垃圾包被狠狠推出來，掉落在街道上，清潔隊員迅速拿來滅火器，一陣噴灑後滅火！

垃圾車，為什麼會冒火？清潔員逐一破袋檢查，找出罪魁禍首，竟是100多個打火機惹的禍！從行車紀錄器畫面找答案，彰化市清潔隊，8日在福山街做收運，有民眾丟進內含一百多個打火機的垃圾包之後，垃圾車運行了這個動作！

民眾丟垃圾前，最安全的做法，就是打火機必須先排空，如果量大，就打包交給清潔隊員，以避免擠壓造成危險！這次打火機火警，清潔隊將調監視器，找出違規亂丟垃圾的人，最高可依據廢棄物清理法罰6000元！

彰化市清潔隊垃圾車冒火。











原文出處：垃圾車變成「火藥庫」 逐一「破袋」揪元凶赫見百支打火機

