離譜！基隆男性侵親妹妹 10天內4次伸狼爪
家本應是孩子最安全的避風港，但對於正值青春期的少女妮妮（化名）來說，卻成了一段難以抹滅的陰影。基隆一名男子甲男，平日與13歲的胞妹妮妮同住，理應負起保護與照顧責任，沒想到竟利用妹妹心智尚未成熟、對性知識懵懂的機會，在短短10天內多次對其伸出狼爪，如今判決出爐。
兄妹關係變調
根據判決書，甲男與妮妮為親兄妹，112年4月間，甲男在兩人共同居住的房間內，明知妹妹當時未滿14歲，身心發育還不成熟，卻為了滿足私慾，多次容任並主動對妹妹進行性交與猥褻行為。這類案件在法律上被歸類為家庭暴力罪，因為加害人利用親屬間的信任關係施暴，對被害人造成的心理創傷遠比一般案件深遠，更可能影響受害者未來對家庭與人際關係的認知。
法官給予減刑
基隆地方法院在審理時指出，對未滿14歲女子性交罪的法定刑為3年以上起算，刑責極重。但法官考量到妮妮案發時已年滿13歲，且甲男在偵審期間始終坦承犯行，與一般惡意強迫或長期凌虐的類型有所區別。法官認為若直接判處3年以上重刑，恐有失苛刻且不符合比例原則，因此適用刑法第59條規定，認為其犯罪情狀客觀上足以引起同情，依法酌量減輕其刑，最後合併定應執行有期徒刑2年。
法院判決出爐
雖然罪名成立，但法官在判決中特別提到，甲男過去並無犯罪紀錄，並非習於犯罪之人，且妮妮與家屬在庭上均表示願意原諒甲男，並請求從輕發落。法院為了讓甲男有改過自新的機會，同時避免入監服刑產生的負面標籤效應，宣告緩刑5年。在緩刑期間，甲男必須向指定機構提供240小時的義務勞務，並交付保護管束。目前甲男已搬離原共同住處，法官認為這能大幅降低再犯風險。
