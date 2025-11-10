離譜！宜蘭羅東回收車逆向「還做1事」 下場慘了

即時中心／潘柏廷報導

宜蘭縣羅東鎮維揚路一台資源回收車，昨（9）日下午5時許竟逆向行駛，雖然並未撞上對向車輛，但駕駛反而開窗要小客車駕駛小心開車，使得受害車主直接破口大罵，並將行車紀錄器貼在臉書社團。對此，警方今（10）日強調，經檢視影像內容，該部車輛沿維揚路東往西方向逆向直行，其行為已違反《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款，不依規定駛入來車道 ，處新台幣600元以上1,800元以下罰鍰。

針對民眾在社群媒體反映於昨日下午5時許，在維揚路發生資源回收車逆向行駛，影響交通安全及秩序之行車安全事件，羅東分局今日表示，經檢視影像內容，該部車輛沿維揚路東往西方向逆向直行，其行為已違反《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款，不依規定駛入來車道 ，處新台幣600元以上1,800元以下罰鍰。

對此，羅東分局呼籲駕駛人應遵守號誌、標誌行駛，切勿心存僥倖違規駕駛；本分局亦將持續加強執法取締，以維行車安全。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

