離譜！寶寶欲接種流感竟打A肝疫苗 金門醫院：徹底檢討
〔記者吳正庭／金門報導〕金門1對夫妻在昨(7)日帶著1歲1個月大的小寶寶，前往衛生福利部金門醫院接種流感疫苗及水痘疫苗，返家卻接到院方來電，醫護人員將流感疫苗誤打成A型肝炎疫苗，家屬直批離譜；所幸經過一夜觀察，寶寶沒有出現不良反應。金門醫院坦言過程待檢討，下午會登門向家屬致歉、慰問。
金門醫院副院長陳根雄說，流感疫苗與A型肝炎疫苗屬同一廠牌，外型包裝相似，醫護人員一時不察而誤打。他說，A肝疫苗過去是滿1歲即可施打，中央今年改為1歲半接種，在此之前，也有同時施打A型肝炎疫苗、水痘疫苗並無異狀，院方已向CDC及縣衛生局通報，也確認寶寶狀況穩定。
黃姓網友PO文指出，「太離譜了，愛孫今天去部立醫院打疫苗，居然打來告知打錯疫苗，我超惶恐」，引發網友聲援，責怪醫院「粗心」、「離譜」、「太跨張」、「太扯」，也有人關心「是否要趕送台灣大醫院急診」，有人說「比較擔心，如果這一劑不是在這個年齡層打的會不會有什麼樣不適」、「感覺要跟家屬說明白，不要讓家屬恐慌」。
據友人轉述，原本院方建議家屬今天再帶寶寶前往預約接種流感第2劑，但家屬已經嚇壞，予以拒絕，考慮以後去台灣本島醫院再施打。陳根雄說，院方下午將前往寶寶家中慰問，並盡快檢討疫苗施打流程，以確保類似情形不再發生。
