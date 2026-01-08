離譜！ 屏東員警值班台忙看直播 不理洽公民眾
有民眾到屏東警分局，看到值班台的員警神情專注的看著旁邊的螢幕，但是仔細一看，他看的不是警用螢幕，而是個人手機，上面是直播的影片。民眾抱怨洽公員警態度不佳，又偷看直播，而警方證實，值班的員警確實違反規定，將依法記過懲處。
民眾拍下的畫面中，看到值班台的員警，人是面對著旁邊的警用電腦螢幕，看得很專注。但是仔細一看，員警不是在輸入資料，或是查證什麼事，他專注的看著是放在螢幕下方的個人手機，上面是一位女直播主。
員警看得很入迷，根本沒注意周邊的人已經把他的情況拍下來了，PO上網抱怨「員警對民眾的態度冷漠，還在值班時看直播」，讓其他民眾覺得反感。
民眾：「不是每個警員都這樣子，太過離譜了，應該要汰除。」
民眾：「這是民眾第一線求助的地方，值班台的形象非常的重要，無論當下是否繁忙，你只要民眾進來報案，員警應該都要展現自己的專業與尊重。」
而員警在值班台看直播，這情況就發生在屏東市警局，警方查出是警備隊員警，早上8點到12點值勤台勤務，確實有觀看跟公務無關的直播影片。
屏東警分局第二組組長張聖明：「發覺確實有於值勤的期間，觀看與公務無關之直播影片的情形，那本分局就員警違失的部分，將予以記過懲處，及追究幹部的責任。」
值班看直播的員警受處分，警方說會加強教育，但是這樣看直播，不止影響到公務，也會害到警局的安全，萬一有人衝撞或擾亂，根本來不及反應，這樣的值勤狀況令人憂心。
