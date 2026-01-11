離譜！年終差很大「主管30、員工僅1」 男質疑反遭總經理毆打、還被停職

唐姓男子因不滿年終發放方式，他到公司開直播討個說法，卻遭主管毆打。翻攝微博



近日各行業年終獎金陸續揭曉，不過，中國一名在期貨公司任職的員工卻發現，主管可領30萬人民幣（約136萬元台幣），員工卻只能領1.2萬多人民幣（約5.3萬元台幣），質疑差距實在過大，沒想到反映後，帳號被封鎖、還被總經理毆打，接著收到停職通知，消息曝光後引起各界譁然。公司則一概否認。

據紅星新聞等中媒報導，任職於申萬期貨的唐姓男子表示，期貨業本薪不高，多是靠獎金補充，像他本薪只有約6、7千人民幣（約2.7萬到3.1萬元台幣），2023年年終約5萬人民幣（約22.6萬元台幣），2024年沒有發放，近日收到2025年年終，只有1萬1763.24元（約5.3萬元台幣），這對員工影響很大，「很多同事都沒法正常生活了」。

廣告 廣告

唐男發現，向相關部門查證後，得知部門主管的年終高達30萬人民幣（約136萬元台幣），而自己年資已5年，自認表現優異，卻只領到1萬多元人民幣，「主管30員工1」的分配方式讓人深感困惑，因此在公司群組提出質疑，要求管理層公開層級差異的計算標準。

未料，他在公司的微信帳號隨即被關閉，還被總經理陸三江約談。唐男說，為了留下紀錄，全程開直播，遭到陸三江制止，雙方爆發爭執，他要離去時，竟被陸三江從背後猛力壓頭、推倒在地，醫院診斷證明也顯示「損傷（頭外傷）」及「面部挫傷」，並有頭暈、頭痛、面部腫痛等症狀。

唐姓男子的驗傷單。翻攝自紅星新聞

更離譜的是，元旦假期過後，唐男1月5日照常到公司上班，卻收到停職通知，指他在辦公室及企業微信群散播不當訊息，過去也有不服從工作安排、虛假請假等行為，因此公司將展開內部調查，令他即起停職。唐男氣得報警。

對此，申萬期貨表示，網傳相關信息屬不實，公司已報警處理，目前公安機關正在調查階段。

消息曝光後，網友一面倒怒罵「這太離譜了」、「這公司怎麼搞的」、「可憐的是牛馬」、「30比1很正常，你們沒看過更大的分配差距」、「領導走兩步金條都掉下來了」、「資訊不實，也有可能是高於30萬」。

根據百度資料，申萬期貨為申萬證券的控股子公司，成立於2007年，註冊資本額為7.76億元人民幣（約35億元台幣），主要從事期貨經紀、投資諮詢等業務，在中國設有多個營業部。

更多太報報導

AI遍地開花！金控大舉徵才「MA年薪上看300萬」 2026開缺4萬人

馬斯克要蓋兩奈米晶圓廠！還要在裡面吃漢堡抽雪茄 他曝這原因打臉了

台積電法說登場前 ADR報喜先漲! 台股擁外資歸隊、黃仁勳兆元宴利多題材