離譜！廣西男廁所外大便成話題 「排泄物遺址」變打卡勝地

一名男子在廣西南寧地鐵站角落隨地大便，廁所就在旁邊不遠處。（圖／翻攝微博）

眾目睽睽下「就地解放」 南寧地鐵上演荒唐一幕

中國社會不時傳出在公共場所公然便溺的爭議事件，但近來發生在廣西南寧地鐵站內的一樁事件，讓隨地便溺行為達到新的里程碑，因為「便溺牆角」竟然成為中國網友的打卡聖地，簡直匪夷所思。

據悉，這起不文明的行為發生在本月11日。一名西裝筆挺的男子在廣西南寧的地鐵站內，不顧周遭眾目睽睽的人潮，泰然自若地褪下褲子，就在車站的一處角落「就地解放」大便。

根據網路流傳的影像與資訊，整個「方便」過程僅耗時約半分鐘。完事後，該男子未進行任何清理動作，甚至沒有擦拭，便從容不迫地整理好衣物後瀟灑離開現場，彷彿什麼都沒發生過一樣，留下了排泄物在車站內。

值得一提的是，據網友指稱，該處地鐵站點其實設有公共廁所，且距離事發地點並不遠，這讓男子的脫序行為更顯得令人匪夷所思與難以理解。

男子地鐵大便的影片瘋傳，便溺處成為網友打卡勝地。（圖／翻攝微博）

「排泄物遺址」變身觀光熱點 網友爭相重現情景打卡

這起荒唐事件在網上曝光後，立刻引發了輿論的軒然大波。然而，更令人意想不到的發展是，這個充滿穢物的「排泄物遺址」非但沒有被避諱，反而瞬間成為了一個獵奇的觀光熱點。

不少民眾帶著好奇心與嘲諷的態度「慕名而來」，爭相前往這個被戲稱為「便溺角」的案發現場進行「朝聖」。這些「朝聖者」甚至會重現當事男子的情景，擺出假裝蹲坐便溺的姿勢拍照留念，形成一幅極度荒誕不羈的景象，在網路上流傳，讓眾多網友嘖嘖稱奇。

對於這種亂象，網路輿論呈現兩極。有網友驚呼：「這也能成為打卡景點？我的天」、「只有中國人能超越中國人！」但也有人對於這種將不文明行為當作娛樂的現象感到不齒，諷刺表示：「排泄的那位，應該是領導，連排泄都很有氣勢。」

一名疑似中國人的男子在韓國知名景點景福宮牆上排便。（圖／翻攝Newsis）

鄰國也傳醜聞！中國遊客景福宮便溺遭罰

事實上，這類公然便溺的「不文明」行為並非單一孤例。就在南寧地鐵事件發生的前一天，鄰國韓國也傳出類似的醜聞。據報導，本月10日，一名中國遊客在韓國首爾著名的歷史景點景福宮石牆旁隨地便溺，事後引發當地居民與輿論的強烈不滿和反彈。韓國警方介入調查後，對這名涉事男子處以5萬韓元（約新台幣1,058元）的罰鍰，顯示這種行為在文明社會中是嚴重違規且需付出代價的。

