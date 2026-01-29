離譜！彰化縣府約僱員盜刻縣長印章 詐騙輔導金竟匯入博弈帳戶

記者陳佳鈴／彰化報導

彰化縣府員工因積欠賭債竟大膽偽造文書，盜刻「縣長王惠美」印章並變造公文，向未登記的食品工廠誆收「輔導金」。（圖／翻攝自王惠美臉書）

彰化縣政府經濟暨綠能發展處一名劉姓臨時約僱人員，因積欠賭債竟大膽偽造文書，盜刻「縣長王惠美」印章並變造公文，向未登記的食品工廠誆收「輔導金」。劉男不僅將公帑存入私人博弈帳戶買點數，甚至想進一步詐騙標購國有土地款項，最終被警覺的老闆娘識破報警。

劉男（已解聘）於 2023 年任職期間，負責輔導未登記工廠，卻私下偽造縣長戳印與影印變造公文寄給業者，謊稱每年應繳納 2 萬元輔導金，要求一次繳清 3 年共 6 萬元。

同年 10 月，劉男上門收錢，食品廠李姓女老闆拿出6萬元現金，劉男竟將其中 2 萬元直接存入自己的線上博弈帳戶，剩餘4萬元納入私囊。誇張的是，他交給業者的收據竟是「博弈點數繳費單」，當業者質疑為何金額不符時，劉男還囂張拍桌聲稱「這就是收據」，行徑相當惡劣。

劉男見業者上鉤，隨後又誆稱在國有財產署有「學長」可以走後門，只要先付 49萬元 就能無需排隊標購畸零國有土地。但李女因先前收據金額疑點重重，決定當場報警並向縣府政風單位舉報，才揭發這場官員詐騙案。

彰化地院審理時，劉男對犯行供認不諱並與被害人達成和解。法官依《貪污治罪條例》之公務員利用職務上機會詐取財物罪及偽造文書罪，判處劉男有期徒刑2年4月，緩刑5年。劉男須提供 240 小時義務勞務，並向公庫支付 10 萬元。

