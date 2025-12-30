離譜！後備幹部群組「恥笑政府狂讚解放軍」 林秉宥：台人該緊張了

中共解放軍東部戰區昨（29）日突宣布對台實施「正義使命-2025」軍事演習，台海情勢逐漸升溫，引起民眾輿論。民進黨新北市議員林秉宥昨貼出名為「內湖後備輔導中心」LINE群組內的3張截圖，內容是稱讚大陸戰機強盛、嘲諷總統賴清德等影片，直言「台灣人的確是應該緊張一點」。

林秉宥昨於臉書貼出3張LINE聊天室截圖，皆出自於名為「內湖後備輔導中心」的群組，能看到其中轉發許多嘲諷台灣政治人物的圖文影片，包含稱賴清德為「萊爾」，配圖習近平和川普開心用餐，賴清德滿面愁苦趴在窗外偷看的模樣；還有揶揄大罷免，稱民進黨為「獨裁黨」；及大讚大陸戰機「殲-36搭載激光武器系統」威力強大的影片。

廣告 廣告

林秉宥坦言，「有點不太想講，但台灣人的確是應該緊張一點，看看我們的後備幹部都在聯繫群組裡面發表什麼言論。看到民眾言必稱中華民國，門關起來每一個都是習盤子的好寶寶，這種保防工作，這種行政中立，嗯，不批評？」

網友見此截圖均氣憤難耐，紛紛表示「退休軍公教的Line群組也是這樣可怕，很多年前就是如此。還有一堆宮廟一天到晚去對岸交流，回來後四處宣揚……」、「今天已經見識到了什麼叫做黃埔軍人」、「這種群組都會有假帳號滲透，發訊息的不一定是真的後備幹部，也不一定是真的台灣人」、「看了真的好生氣」、「應該查辦！」

【看原文連結】