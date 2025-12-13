離譜！ 情侶吵架闖鐵軌「女賭氣倒臥」 列車鳴笛急剎

桃園市 / 綜合報導

昨(12)日下午，在桃園一處平交道發生一起驚魂案件。有一對男女疑似因為吵架，心情不佳，竟然雙雙闖入鐵軌，女子甚至倒臥在軌道旁，不管男子怎麼拉她都不願起身，目擊民眾嚇壞了，趕緊按下緊急按鈕通報，列車也緊急鳴笛剎車，畫面相當驚險，警方表示兩人的行為已經涉犯公共危險罪，調查後會函送桃園地檢署偵辦。

火車緊急鳴笛示警，一名男子就這樣，大喇喇地站在鐵軌旁邊，聽到警笛先是抬頭一望，看見列車逐漸逼近，他趕緊伸出雙手彎下腰，原來軌道旁還躺著一名女子，男子先是用力拉了拉，見女生還是沒動靜，決定直接將人抱離現場。

沒想到卻疑似重心不穩，雙雙摔在地上，下一秒，火車擦身而過緩緩停下，目擊民眾說：「聽聲音是男生在罵她，好像有打她的樣子，女生就躺在鐵軌旁邊，我就想說要快點，火車快來了，我趕快去按那個(緊急)鈴。」

回想事發當下，目擊民眾還是心有餘悸，當時她正在鐵道旁的洗車場洗車，這對男女突然一前一後闖入軌道，目擊民眾說：「我站在這，她站在那，我問她說『小姐，妳要做什麼』，『那邊不要去欸』，我這樣跟她講，她就不回答我，都不理我，就在那邊一直走，我想說她不理我我就回來了，走到這邊的時候，那個男生就這樣鑽過去。」

同樣看到險象瞬間的其他民眾，也PO文指出，兩人疑似是一對情侶，推測是因為吵架心情不佳，才做出危險舉動，事發在桃園國際路的一處平交道，昨(12)日下午4點13分左右，民眾目擊兩人吵架闖入鐵軌，趕緊報警，警方緊急趕抵現場，但兩人已經自行離開。

鐵路警察局桃園分副所長沈峰名說：「民眾行為涉嫌刑法第184條公共危險罪，全案調查後函送桃園地檢署偵辦。」根據了解，這起事故導致台鐵4班次，延誤約半個小時，雖然沒有人受傷，但吵架吵到拿命開玩笑，還因此影響到其他人，網友也紛紛怒批，這對男女實在太誇張。

