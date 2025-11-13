離譜！打巴掌＋掃把痛毆還將1歲女兒還摔飛 檳榔西施遭社會局約談

記者莊淇鈞／新北報導

擔任檳榔西施的媽媽拿掃把痛毆其1歲大的女兒。（圖／翻攝自洪門黑豪山）

有網友昨天（12日）上傳一段檳榔攤的監視器影片，清楚拍下擔任檳榔西施的媽媽，不知何故先是甩了1歲多的女兒多個巴掌，女兒倒地後又拿掃把痛毆，接著還單手抓起女兒的手臂，像甩鏈球一樣將女兒摔到紙箱上，過程中在旁2個女子都沒人阻止這名媽媽的暴行。有網友看到這段影片，通報新北市府相關單位，經查為新莊新樹路上某檳榔攤，社工已經緊急安置被打的女童，警方也展開調查。

擔任檳榔西施的媽媽痛毆其1歲大的女兒。（圖／翻攝自洪門黑豪山）

據了解，這起虐童事件發生在前天上午7時許，新北市新莊新樹路上的某檳榔攤內，影片被上傳到網路上後，民眾打113通報，新北市政府社會局家防中心獲報後，立即派遣社工前往處置，到場後即將該女童帶離並實施緊急安置。轄區警方目前也針對該名檳榔西施是否涉及刑責部分依法究辦，並主動完成婦幼系統通報。

擔任檳榔西施的媽媽摔飛其1歲大的女兒。（圖／翻攝自洪門黑豪山）

社會局表示，本案於昨天接獲通報後，社工於昨晚緊急出勤評估孩子的安全狀況。經評估孩子無法獲得安全的照顧，故於昨天晚上緊急安置幼兒。為維護孩子的安全並提昇家長的親職能力，新北市政府將依職權聲請保護令，並期待法院可裁定家長進行加害人處遇計畫（強制親職教育）。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

