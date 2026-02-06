離譜! 持空氣槍射擊住宅.車輛 嫌犯辯稱:好玩誤射

中部中心／綜合報導

台中市警方在上個月19日獲報，水湳經貿園區一帶，有大樓的住處陽台玻璃莫名碎裂，而且還留下疑似彈孔的痕跡，周邊還有2台汽車，遭到波及，警方循線追查多時，持搜索票，成功逮到犯嫌，而他聲稱是一時好玩，在家測試玩具空氣槍時，不慎射擊到周邊住宅。

幾名人員，圍著一名男子，詢問他的身分，接著搜查手邊物品，因為他涉嫌用玩具空氣槍，射擊住宅及車輛。





離譜！台中驚傳「空氣槍」射擊住宅 嫌犯落網辯稱：好玩誤射

人心惶惶! 住宅區掃射"玻璃留彈孔" 警成功逮犯嫌（圖／翻攝畫面）

事發就在上個月19日，水湳經貿園區週邊出租房屋，來看看當時房屋狀況，3樓及7樓陽台的整塊強化玻璃碎裂，還留下疑似彈孔的痕跡，就連周邊停車場裡的2台車輛，也遭到波及。

雖然沒傳出有人受傷，但住宅鄰近大學校區，也有不少上班族出入，事件傳出，引起附近居民極大恐慌，警方獲報後立即派員前往採證，調閱周邊監視器，擴大追查，成功查獲這名涉有重嫌的，32歲的劉姓男子。





住宅區遭"空氣槍掃射" 陽台玻璃碎裂.還波及2車（圖／民視新聞）





根據了解，嫌犯與受害住戶都不認識，沒有任何恩怨，自稱是因為一時無聊，在家中玩空氣槍時，不慎射擊到附近住宅，全案依毀損及恐嚇公眾等罪嫌，移送偵辦。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

