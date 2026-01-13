離譜！溪頭優待票漲10元 樹遭塗鴉「欺負老人」

記者吳崑榆、賴一銀、劉瀚煒／南投報導

南投的溪頭自然教育園區，提供65歲以上民眾30元就能購買優惠票入園的福利，吸引長者們組團、搭遊覽車、上山一日遊，不過由於近年物價飛漲，因此園區決定在今年更改票價，優惠票漲了10元，變成40元，沒想到卻有民眾因此不滿，在園區內四處寫下「欺負老人」的字樣來洩憤。

沿著步道往上走，轉頭一看樹木竟然被釘上一張紅色的紙，用黑色麥克筆大大寫下「漲價無理，欺負老人」，更惡劣的是連被砍下的樹木都不放過，這裡是位在南投縣鹿谷鄉的溪頭自然教育園區，明明是要親近大自然、放鬆身心的園地，卻有人因為票價問題，生了一肚子氣。

民眾：「我覺得很誇張，他可以去反應啊。」

民眾：「（塗鴉）這樣是不行的，這樣是暴力的行為，不行。」

到底漲多少？根據2026新版的溪頭票價顯示，全票、優待票、半票都有20元到30元的漲幅，引起不滿的優待票其實只漲10元，變成40元，一年內不限次數進出的溪頭之友則漲了1000元，但因為過去這個提供給65歲以上民眾的30元優待票太便宜，吸引各地長者組團搭遊覽車前來一日遊，在這物價上漲的時代，原本收費就難以支撐園區運作，才決定更改票價。

溪頭自然教育園區技士宋英平：「近年來的人事成本大幅增加，園區內也有其他的設施以及許多工程正在進行，因為考量這個營運問題、永續經營，我們才會決定要漲價。」

才多付一枚銅板10塊錢，就被抗議漲價欺負老人，塗鴉畫面同時也在網路曝光，遭到網友一面倒批評「覺得貴，就別去」，甚至還有人建議「應該要調漲到100元」，以價制量。

民眾：「要運動，漲10塊有什麼差。」

民眾：「物資都在漲價，可能也是正常的事情。」

溪頭園方研判，這些塗鴉都是同一人所為，並且都挑選沒有監視器的偏僻地點下手，追查相當困難，目前已經請工作人員加強巡視，如果當場查獲就會移交給警方處理，呼籲民眾適可而止，不要再做出不理性的行為。

不良行為，請勿模仿！

