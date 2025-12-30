離譜! 滅火器鋼瓶"從天降" 保全22樓往下狂丟辯稱:無聊

社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導

真的是太危險了，竟然有滅火器鋼瓶從天而降，還不止一支！新北板橋一處社區，有一名保全，陸續把8支滅火器鋼瓶，從22層樓高的頂樓往下丟，砸到隔壁頂樓和住戶遮陽板，所幸沒有造成人員傷亡，但已經讓周遭居民嚇壞了，警方到場處理，保全竟然說，砸滅火器是因為〝無聊〞，訊後被依社維法裁處。

員警趕到社區，主委趕緊解釋，原來接獲住戶投訴，竟然有人把滅火器砸了下來，遮陽板凹一個大洞，住家裡頭也遭殃，實在超級傻眼。

這處社區就位在新北板橋，原來有社區保全在27號到29號之間，從22層樓高的地方，陸續丟了8支滅火器鋼瓶，分別散落在各棟的頂樓，警方詢問他原因，保全竟然回應，是因為一時無聊。

據了解，這名保全16號才剛來，和住戶並沒有任何糾紛或衝突，但來不到一個月，就因為所謂的〝無聊〞，亂砸滅火器，訊後被依法送辦。





請人來保護社區安全，結果保全變成危險製造者，還好沒砸到人，才用社維法裁處，但警方也強調，如果出意外，或丟到馬路上，絕對難逃公共危險罪。





