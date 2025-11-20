離譜！男毒駕撞倒彰化婦「加速輾斃」後 竟揪友換車開毒車趴躲警

記者陳佳鈴／台中報導

肇事後，陳男立即加速逃逸，為規避查緝又向他人借得另一部轎車，持續在中彰地區四處躲避警方。。（圖／翻攝員林人大小事臉書）

彰化員林18日發生一起毒駕車禍，一名64歲高姓婦人騎機車停等紅燈時，遭一輛白色轎車從後方追撞，但肇事駕駛卻沒停車，反而加速輾過高婦後肇逃，最終婦人傷重不治。警方表示，可惡的駕駛肇逃後，找2毒友用「毒車趴」忘卻撞死婦人的記憶，還好警方一路追蹤，馬上就逮到3人。

根據警方調查，18日陳男向友人借來一輛NISSAN小休旅車，行經員林市員鹿路時撞上高姓婦人，造成她當場死亡。肇事後，陳男立即加速逃逸，為規避查緝又向他人借得另一部轎車，持續在中彰地區四處躲避警方。

警方根據監視器與線索追查，鎖定陳男行蹤，昨日下午一路尾隨至員林山腳路一帶展開圍捕行動。嫌犯車內除了陳男外，還有兩名同行毒友。警方在車內搜查後赫然發現，竟藏有十餘包、總重十多公克的各類毒品，包括海洛因、「喪屍煙」煙彈、大麻、K他命與安非他命等。

警方研判，陳男撞死婦人後，竟又找來毒友一同吸毒，試圖以「毒車趴」方式忘卻罪行，最終仍難逃法網。警方強調，三人已被帶回偵辦，將釐清毒品來源、吸毒情況及肇事逃逸細節，並依法嚴辦。

陳男撞死婦人後，竟找來毒友一同吸毒，試圖以「毒車趴」方式忘卻罪行，相當離譜！（圖／翻攝畫面）

