離譜！結婚20年外配 返鄉又結婚生子 法院判離

柬埔寨籍外配回鄉處理遺產繼承，不只不回台封鎖其夫訊息，還另外結婚生子，南投地院准予其夫離婚聲請。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕離譜！柬埔寨外籍配偶嫁來台灣20年，去年初返回母國辦理遺產繼承，卻一去不復返，封鎖先生任何訊息，其夫經打探她回鄉後結婚又生子，無奈訴請離婚，南投地院法官認為其在台夫婿非有責的一方，近日准予離婚。

1名柬埔寨籍外籍配偶，2004年3月與台灣先生結婚，並來南投生活，兩人先後生下兩名女兒，2024年1月上旬，該外配表示要返回柬埔寨辦理遺產繼承事宜，從此未再返台，在台丈夫曾透過臉書與她聯繫關於其名下電話終止事宜，對方隨即封鎖其夫，斷絕聯繫。其夫透過老婆在台親友，得知她返回柬埔寨後，已另與他人結婚、生子。

廣告 廣告

該外配的大女兒也說，爸爸沒有對媽媽家暴過，1年10個月期間，用line聯絡過兩次，也請媽媽寄證件回台終止手機合約，但媽媽沒有寄，從此沒有再聯絡。

南投地院法官認為，兩造分居多時，被告離台後拒絕返家還斷絕聯繫，足認兩人均無繼續維持婚姻之意願，且就該離婚事由觀之，無證據證明原告就兩造婚姻無法維持為唯一有責之一方，因此准許離婚請求。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷

公園溜滑梯驚見「情侶」野戰！家長傻眼：怎麼會是阿公和阿婆？

宜蘭24歲警交管勤務遭撞！幸無「臟器外露」 醫院集結6科急動手術

錢麗離台前囂張嗆聲！梁文傑冷回「這句」網讚爆

