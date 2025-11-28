離譜！網傳郵寄「珠寶賄賂高市早苗」 謝長廷：造謠人沒社會經驗

即時中心／潘柏廷報導

日本首相高市早苗的挺台言論持續發酵，不僅中國陸續遞出相關禁令外，網路日前更傳出總統府資政謝長廷，擔任駐日大使期間郵寄百萬珠寶，要賄賂時任總務大臣高市早苗，進一步要影響日本對台政策；謝長廷則在臉書駁斥並批惡劣。對此，謝長廷今（28）日出面指出，其實貪污經驗有很多黨都有，而中國貪污也是橫行，可以調查看看有沒有一件賄款用郵件的方式？這是不可能的事情，可見造謠人沒有社會經驗。

謝長廷等人今日召開「友誼水產善的循環：TeamTaiwan 挺日本記者會」表態力挺日本水產品；在記者提問環節被問，怎麼看高市早苗「台灣有事」言論發酵對兩岸關係的影響，尤其台灣在這時應表態出什麼樣的態度？另，日前有網路造謠謝長廷以珠寶賄賂高市早苗，在這時出現這樣的言論會不會覺得反而傷害台日之間的友誼？

就網謠傳自己用郵寄珠寶賄賂高市早苗，謝長廷說，其實貪污經驗有很多黨都有，而中國貪污也是橫行，可以調查看看有沒有一件賄款用郵件的方式？「這是不可能的事情，可見造謠人沒有社會經驗，有可能是一個軍人，或在封閉的社會，這是很荒唐的事情」。

快新聞／離譜！網傳郵寄「珠寶賄絡高市早苗」 謝長廷：造謠人沒社會經驗

日本首相高市早苗。（圖／擷取自高市早苗的X）

另，針對高市早苗言論是否造成台灣困擾，謝長廷則說，這樣的說法很難理解；對於有人認為台灣問題應與對岸和平談判解決，但高市早苗怎麼會談到自衛隊的問題，謝長廷則認為這是兩個時空，因為高市早苗在談的事情，已經是說台海被封鎖、中國軍艦已經開出來，早就不是談判階段，也威脅不只台灣、鄰國的存立危機，「這樣的論調要嘛不理解，要嘛是惡毒」。

