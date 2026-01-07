離譜！罰8歲童「跑操場一百圈」害下肢拉傷 代課老師竟辯開玩笑

台南安平一名代課老師，竟罰年僅8歲的小一男童跑操場一百圈，導致男童下肢拉傷。示意圖。取自免費圖庫Pexels



台南某國小一名陳姓體育代課老師，2024年因不滿周姓男童和同學嬉鬧，竟要求年僅8歲的男童「跑操場一百圈」，周童跑了兩圈後再度詢問，老師仍重申「一百圈」。最後周童邊哭邊跑，導致下肢肌肉拉傷。經家長向校方反映，社會局獲悉後對陳男開罰6萬元。陳姓教師不服提起行政訴訟，表示當時只是開玩笑，並非體罰或處罰，不過高雄高等行政法院審理後，仍駁回陳姓教師訴訟。

根據判決書內容指出，當時陳男於台南市安平區一所國小擔任體育代課老師，2024年5月3日，陳男因不滿8歲的周姓男童於課間和同學嬉鬧，要求周童「罰跑操場一百圈」，直到連續跑了8圈半後才被允許休息。當時有同學注意到周童跑到哭出來還不敢停，罰跑結束後更躲在牆角流眼淚。

事後家屬帶周童就醫，經醫師診斷為「過度運動雙下肢肌肉拉傷」，隔日家長向學校反映，校方隨即通報校安事件，經台南市社會局認定陳男違反兒童及少年福利與權益保障法，裁罰新台幣6萬元。陳男不服提起訴願被駁回，後續又向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟，主張當天是他首次擔任該班體育代課老師，當時他是以「開玩笑」的口吻要求周童以及跟周童嬉鬧的另一名學生，並非真的要求周童跑一百圈。

陳男主張，社會局的認定和實際情況有嚴重出入，即便認定他是對周童要求，但當時他是玩笑之語，並非「處罰」，更與「體罰」無涉。當天他第一時間就將周童帶回關心，並未置之不理或違反教師注意義務，社會局沒有讓他陳述意見已違法，請求訴願決定及原處分均撤銷。

不過社會局認為，事發時周童體格瘦小、身心發展未臻成熟，且依據國小調查報告及老師自己的起訴狀，其口頭確實說出跑一百圈，已讓周童聽信並遵從指令苦撐跑步，即使經同學提醒，陳男還說「先不要管他」，顯已逸脫老師應負的注意義務，危害周童身心健全發展。

法院勘驗學校監視器影像、調查報告中學生證詞，並參酌陳男承認周童詢問要跑幾圈時，並未否認有講過一百圈，認定陳男確實有要求周童；陳未顧慮周童對於教師指令基於敬畏之心不敢不從，亦未考量周童體能是否足以負荷，即使辯稱僅是玩笑之語，仍無法作為卸責之詞。

法院也指出，畫面可見周童至少跑操場八圈半導致受傷，已逾管教學生合理教育手段，對於周童身體權益造成相當程度侵害，多位學生反應周童持續跑步，陳還置之不理，直到同學制止後才將人帶回，顯已違反教師注意義務，社會局亦有給予陳述意見機會，判決駁回告訴。

