離譜！職員犯錯竟被掛牌公開羞辱 新北捷運主管冷血霸凌截圖流出

新北捷運爆出職場霸凌事件，員工私下向議員檢舉揭發。（示意圖，photoAC）

新北捷運爆出職場霸凌疑雲，主管要求業務疏失的員工在胸口掛牌拍照，並將照片發到工作群組供眾人公審。這種羞辱式的貼標籤管理讓基層心寒。民進黨議員鄭宇恩痛批這簡直是踐踏人格尊嚴，長久下來恐怕會因為員工身心受創，進而威脅到捷運的行車安全。

主管要求「牌子掛好拍照上傳」

民進黨議員鄭宇恩根據捷運公司內部員工檢舉，揭露新北捷運淡海輕軌車輛課出現離譜霸凌事件，1名淡海輕軌的新進同仁只因沒即時在群組回報工作，竟被尤姓襄理下令在胸前掛上犯錯原因並拍照上傳群組，截圖流出後引發外界譁然。流出的聊天記錄顯示，主管在群組冷酷下令「牌子掛好拍照上傳」，還要員工交代「為什麼不去借」的理由，隨後群組便出現員工戴上卡通掛牌，配上手寫犯錯原因的自拍照。

廣告 廣告

尤姓襄理下令在胸前掛上犯錯原因並拍照上傳群組，引發公審爭議。（翻攝新北市議員鄭宇恩臉書粉專）

新北捷運羞辱職員還爆薪資問題

鄭宇恩重砲轟這種公開處刑式的管理非常不妥，不僅傷害員工自尊，長期壓力下更會埋下身心健康隱憂，最後受害的將是捷運營運穩定度與行車安全。另外，鄭宇恩也點出，新北捷運的勞資問題不只這一樁，過去就有員工反映薪資計算全靠人工Excel、司機巡檢時間不足、加班申請門檻高、休息時間少得可憐等問題，這起事件似乎只是冰山一角，點燃了基層長期累積的不滿。

新北捷運回應

面對排山倒海的批評，新北捷運趕緊滅火，表示會以零容忍的態度處理這起職場侵害案，雖然還沒收到正式申訴，但已經主動成立調查小組介入，若查證屬實絕對會嚴懲不貸。並澄清薪資是預發制的，完全沒有拖欠，差勤也已經數位化控管。

勞檢處透露儘管6月檢查時未發現違規，但預告近期會再度登門稽查，要是公司沒好好調查改善，將直接依法開罰。

更多鏡週刊報導

有片／員工與老闆吵架竟大鬧捷運站！ 站長噴辣椒水、保全持鋼叉制服畫面曝

年輕人捷運飲料灑滿地 陌生人這舉動讓她讚嘆台灣人「真的很善良」

台北車站「淡水信義線大廳」華麗變身 直覺指標終結迷宮動線