即時中心／高睿鴻報導

去（2024）年國民黨強勢推動《財政收支劃分法》修法，結果不僅事後才發現「公式出包」，導致統籌分配稅款345億分配不出去，徒增中央、地方之間的矛盾；更是一路挨批重北輕南、重東輕西、重離島輕本島等問題。結果，藍營聯手民眾黨，日前再挾人數優勢，強行通過修正案、卻依舊未解決上述問題。對此，民進黨高雄立委賴瑞隆今（23）天重申，這種刻意製造南北差距的修法，高雄人絕對不能接受。

賴瑞隆說，此次修法造成重北輕南的結局，台北增加400多億資源、高雄卻實質損失了兩百多億。對此，他也憤怒質問國民黨高雄藍委柯志恩，為何她要主導增設對台北有利的條款、讓財劃法造成高雄的實質損失？賴瑞隆更進一步指出，如今行政院版本已經提出對高雄、甚至整個南台灣更為公平的法案，但柯志恩等藍委，依舊打算用「拖字訣」，想辦法拖過去、等輿論自行消散。

因此賴瑞隆強調說，「我們必須再次要求，柯志恩等國民黨立委出來說明，為何質疑通過這種對高雄如此不利的財劃法，讓台北平白多拿400多億、卻讓高雄白白損失兩百多億；以及，為何要用拖字訣，刻意阻擋院版財劃法，讓真正的公平正義無法落實」。

最後，他也怒轟道，倘若國民黨及柯志恩等人，繼續採行拖字訣、讓行政院版無法來付委、連討論都沒辦法，最終因此沒能通過，讓南北的差距進一步擴大，相信高雄人絕對不接受、也更不會原諒。

原文出處：快新聞／離譜！藍營修財劃法「害高雄實質短少逾200億」 綠委震怒發聲了

