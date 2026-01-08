離譜!警員值班台看直播 列管人口報到竟不理會 屏東分局將記過懲處

屏東警員值勤看直播遭記過。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東分局警備隊一名陳姓警員在執勤期間觀看直播影片，不理到分局報到的列管人口遭到po網，屏東警分局查證屬實，將記過懲處及追究幹部責任。

屏東警分局說明，分局警備隊陳姓警員在擔服7日上午8點至12點值勤台守望勤務時，有列管人口定期到分局報到，該警員沒有理他，僅叫他旁邊坐，只顧著看直播影片，過程被列管人口上網爆料。

屏東警分局進行了解後，陳姓警員坦承看手機，確實於執勤期間觀看與公務無關之直播影片情形，因此警方就對陳姓警員違失部分將予記過懲處及追究幹部責任；並持續加強員警勤務紀律，避免類似情況再發生。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

賣簡體字作業袋遭炎上！小北百貨發聲回應 網讚：了不起負責！

「越南牡蠣」假冒「東石鮮蚵」 台中水產行起訴

獨家》殯儀館佛祖車「無人自動滑行」輾壓婦人 目擊者背脊發涼

太子集團創辦人陳志在柬埔寨落網 遣送至中國

