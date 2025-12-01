離譜！警處理酒駕事故 竟遇「另一酒駕」遭撞傷

又是酒駕闖的禍！彰化永靖鄉一名陳姓駕駛酒駕上路，在路口迴轉時不慎與直行貨車發生碰撞。洪姓員警到場處理時，另一輛白色轎車因煞車不及，直接撞上事故車輛，車子又被推往前方，導致洪姓員警受傷送醫，而兩名駕駛的酒測值均超標，被依公共危險罪移送法辦。

同一路口連爆2酒駕「撞」況傳巨響 員警受傷倒地

凌晨一點多，一名駕駛開著深灰色轎車在路口迴轉，沒想到一輛直行貨車疾駛而來，雙方隨即發生碰撞，員警趕到現場處理時，發現陳姓駕駛酒測值為0.17，屬酒駕肇事。

深灰色轎車迴轉與直行貨車發生碰撞。圖／台視新聞

事故還在處理中，不到一個小時，另一輛白色轎車行經同一處路口時，同樣未減速，直接撞上停在路中等待拖吊的事故車，撞擊力道猛烈，事故車輛又被往前推，撞上了正在處理事故的洪姓員警。

不到一個小時，另一輛白色轎車未減速撞上等待拖吊的事故車。圖／台視新聞

巨大的聲響讓附近民眾紛紛跑出來查看，發現員警受傷倒在地上，立即呼叫救護車將其送醫，幸好員警意識清楚僅左腳擦挫傷，經治療後並無大礙，令人意外的是白色轎車的楊姓駕駛竟然同樣是酒駕肇事。

同個路口酒駕肇事連兩撞，還把員警撞傷，氾濫程度實在離譜，2名駕駛都被警方依公共危險罪移送法辦。

※請注意：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

※未經判決確定者，應推定為無罪

彰化／戴榮懋 責任編輯／蔡尚晉

