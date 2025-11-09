離譜！ 轎車沿路打右轉燈 竟左偏「逆向撞騎士」還肇逃
台南市東區崇明路於8日晚間發生一起嚴重車禍，一名35歲吳姓男騎士遭逆向轎車撞擊後命危，目前仍在加護病房搶救中。肇事的48歲陳姓駕駛不僅沒有停車救援，反而加速逃離現場。行車紀錄器畫面顯示，陳姓駕駛沿路打著右轉方向燈，卻突然左偏跨越雙黃線，闖入對向車道直接撞上正常行駛的騎士。陳姓駕駛雖向警方辯稱是因恍神才造成事故，但其肇事後逃逸的行為引發諸多質疑。
事件發生在8日晚間9點多，當時吳姓男騎士從巷弄內左轉出來，正常直行在馬路上。然而沒過多久，一部轎車突然逆向行駛，完全沒有煞車就直接撞上機車，導致男騎士當場被撞飛。令人氣憤的是，轎車駕駛竟然一刻都沒有停留，加速離開現場。
目擊民眾表示，他聽到聲音後看到那台車有點逆向，然後看到轎車撞過去，騎士飛起來，但轎車駕駛沒有停車，直接肇事逃逸。另一名目擊民眾補充說，騎士被撞後有飛起來，然後倒在地上，一開始還有動，後來就都沒有動了。這名目擊民眾認為，轎車的速度看起來並不是很快，但如果轎車沒有逆向行駛，就不會直接撞到騎士。
行車紀錄器畫面紀錄了轎車的詭異行跡。畫面中可見駕駛沿路打著右轉方向燈，卻突然向左偏移，跨越雙黃線行駛在對向車道上，撞擊騎士後頭也不回地離開。附近民眾被巨響嚇壞，紛紛上前協助受傷的騎士。
台南第一分局文化所副所長林耿宏表示，全案已依肇事逃逸致人受傷，報請地檢署偵辦。肇事的陳姓駕駛在被逮捕後向警方辯稱，是一時恍神才會闖禍。然而，他撞人後不留在現場救援，反而加速逃逸的行為令人憤怒，也讓人懷疑是否因酒駕或毒駕而心虛落跑。
