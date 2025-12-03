離譜！「近2萬發軍用彈藥」運輸途中遭竊 德國國防部證實：極為嚴重

德國國防部近日證實，一批軍用彈藥在東部小鎮布爾格（Burg）運輸途中遭竊。（示意圖／Pixabay）

德國國防部近日證實，一批軍用彈藥在東部小鎮布爾格（Burg）運輸途中遭竊，引發安全疑慮。事件發生於11月25日晚間，承攬軍方運輸任務的民間司機，將載有彈藥的卡車停放在無人看守的停車場後入住旅館；隔日貨物運抵克勞塞維茨軍營（Clausewitz Barracks）時，軍方才發現近2萬發彈藥竟不翼而飛。

德國新聞社（DPA）報導，雖官方未公布確切數量，但多家媒體引述消息稱約有近2萬發彈藥遭竊，其中包括1萬發手槍實彈、9,900發突擊步槍空包彈以及煙霧彈等。案發後，軍方與警方已聯合展開調查，目前尚無逮捕或鎖定嫌疑人。

廣告 廣告

德國國防部強調此事件「極為嚴重」，表示該類彈藥若落入不法份子手中，將造成重大安全風險。德國公共廣播MDR報導，現階段的調查重點之一，是為何司機未遵循規定尋找安全停車點，特別是軍方設有專線供司機求助，必要時也可提供護送，但司機當晚未使用相關機制。

值得注意的是，該地區近期已多次發生類似事件。今年8月伯恩堡警方回報90發彈藥遺失，更早前艾斯萊本警方亦通報180發彈藥不明去向。目前尚未證實這些案件之間存在關聯。案件正在持續調查中。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

國教輓歌2／校事會議成私設刑堂 專家批莊國榮如「地下部長」辣手毀杏壇

媽生病請妻照顧遭拒 月給4萬家用丈夫嗆「換妳去上班」被全場炮轟

國教輓歌1／退休卡關又遭「校事會議」圍剿 新竹女師魂斷校園血諫冤情