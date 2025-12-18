離譜！ 通緝犯KTV喝嗨想續攤 毆朋友還搶機車落跑

鍾姓男子因朋友報案，被查出是一名竊盜通緝犯。（圖／東森新聞）





16日清晨4點多，苗栗頭份發生搶車事件，22歲的鍾姓與趙姓男子相約夜唱喝酒，結束要回家，沒想到鍾姓友人不想叫車，把朋友的車鑰匙、皮包搶走，朋友迫於無奈，只能坐上後座，每想到路途中，鍾姓男子又因為想續攤，與朋友發生爭執，將人擠下車丟包毆打逃逸，警方獲報，調閱監視器追了20公里，終於找到他，才發現，鍾姓男子是一名竊盜通緝，這回搶車又打人，也被依法移送。

監視器拍下鍾姓男子騎車加速，後座朋友突然摔下車，在地上翻滾一圈鞋子都掉了，呆坐了近10秒鐘後，就這樣眼睜睜看著自己的車被騎走。

附近住戶：「有鄰居是有聽到聲音，然後就說有聽到看到警察，說又繞到街上，然後又再這個後面有大小聲追騎機車的，清晨有聽到吵鬧的聲音，我是有聽到我兒子說，是警車好像是跑給警車抓啦。」

事發就在16日清晨4點多，苗栗頭份中正路與信義路上，22歲的趙姓男子跟鍾姓友人騎車與4名友人相約到KTV夜唱喝酒，結束後，趙姓男子提議要叫車回家，但鍾姓友人不願意，兩人因此發生爭執，沒想到對方一氣之下，搶走他的車鑰匙錢包車，他無奈只能乖乖坐在後座，沒想到回家過程中，兩人又因為續攤問題爆發爭執，最後趙姓男子被擠下車還被打，眼看著對方騎車離去，他立刻報警。

頭份分局副分局長盧彥廷：「友人將該車鑰匙及皮包搶走，被害人迫於無奈下共乘車輛，行經頭份市中正信義路口時，將被害人推擠下車，並徒手毆打後，騎乘該車逃逸，本分局受理報案後，並查出嫌犯為竊盜通緝犯。」

結果鍾姓友人在頭份中正路跟信義路將人丟包路邊後，騎車一路跑到苗栗後龍，大約近20公里的路程，警車發現可疑車輛追上去，最後他因為緊張摔倒落網，一查之下，鍾姓友人竟然是一名竊盜通緝犯，這回搶車打人又酒駕，酒測值還高達0.59，警方也依強盜傷害，公共危險等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

