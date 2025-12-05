離譜！酒駕撞死人…還載女網友返回現場、停路邊「車震」荒唐男下場曝

記者陳弘逸／嘉義報導

嘉義縣33歲楊姓男子去年酒駕撞死67歲陳姓婦人，當下肇事逃逸，肇事後還載著女網友折返回事故現場，到路邊「車震」行徑相當誇張。（示意圖／PIXABAY）

嘉義縣33歲楊姓男子去年酒駕撞死67歲陳姓婦人，當下肇事逃逸，肇事後還載著女網友折返回事故現場，到路邊「車震」行徑相當誇張；人落網後，一度否認犯行，但被檢警查出，此案經嘉義地方法院國民法官法庭審理，昨天（5日）依酒駕致死罪、肇事逃逸罪，分別判處8年、2年有期徒刑，可上訴。

回顧這起死亡車禍，發生在2024年深夜11時51分，楊男酒駕行經嘉義市民生南路，高速撞噴67歲陳姓婦人，導致她重傷不治。肇事的楊男，闖禍後逃逸，2小時後，遭警循線在住處逮捕。

楊男被測得酒測值高達每公升1.05毫克，但當下仍否認酒駕，還辯稱酒是到家才喝；不過被檢警查出，車上行車紀錄器錄到，他肇事當下，曾出口辱罵、加速逃離，甚至載著女網友返回事故現場，還跟對方在路邊「車震」行徑相當誇張。

偵查期間，楊男否認犯行，遭檢方起訴，並求處重刑；直到審理時，他才改口認罪，又被查出有酒駕前科，再犯不只撞死人，還肇事逃逸。

法官考量，楊男賠償死者家屬216萬元，達成和解，經嘉義地方法院國民法官法庭審理，於昨天（5日）宣判，將他依酒駕致死罪、肇事逃逸罪，分別判處8年、2年有期徒刑，可上訴。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

