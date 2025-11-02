離譜！闖車站廁所喝高中生尿液 日本57歲男遭警逮捕

一名57歲男性照顧服務員，涉嫌在車站廁所內飲下一名高中男學生的尿液。（示意圖／翻攝自pixabay）





日本兵庫縣近日爆出一起駭人聽聞的離奇案件，一名57歲男性照顧服務員，涉嫌在車站廁所內飲下一名高中男學生的尿液，事後還向對方道謝。警方於10月29日以「無正當理由入侵建築物」的罪名將該男子逮捕。消息曝光後，迅速引發社會震驚與網路熱議，不少民眾痛批行為噁心變態，也有人質疑警方以「建築物侵入罪」偵辦的法律依據是否恰當。

根據《MBS NEWS》等多家日本媒體報導，事件發生於9月1日下午4點30分左右，地點在阪急電鐵西宮北口站閘口內的男廁。當時，一名男高中生正站在小便斗前如廁，該名中年男子突然出現在旁邊，毫無預警地伸手到小便斗下方，徒手接下學生排出的尿液，並當場喝下。更令人錯愕的是，他隨後竟向學生鞠躬道謝，然後若無其事地離開現場。高中生當場嚇傻，等男子離開後立刻報警。

警方接獲報案後，透過監視器畫面與現場線索鎖定嫌疑人，確認該男子為兵庫縣伊丹市的照顧服務員。進一步調查發現，他當時確實持票入站並搭乘電車，因此並未非法穿越閘口。不過警方仍以「無正當理由進入廁所」為由，依《建築物侵入罪》進行逮捕。男子在偵訊時坦承飲尿及進入廁所的行為，並供稱「確實做了」，但對於具體動機未多加說明。

此案引起日本社會強烈反應，許多網友在社群平台上留言表示難以置信，稱「今年的變態排行榜已經確定」、「這簡直是怪物行為」、「資訊量太大，腦子一時轉不過來」。部分輿論則質疑警方以「建築物侵入罪」偵辦並不合理，認為這起事件更接近「猥褻行為」或「公然侮辱」等罪名，應該重新檢討法律適用的範圍。

