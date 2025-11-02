離譜！闖車站廁所喝高中生尿液 日本57歲男遭警逮捕
日本兵庫縣近日爆出一起駭人聽聞的離奇案件，一名57歲男性照顧服務員，涉嫌在車站廁所內飲下一名高中男學生的尿液，事後還向對方道謝。警方於10月29日以「無正當理由入侵建築物」的罪名將該男子逮捕。消息曝光後，迅速引發社會震驚與網路熱議，不少民眾痛批行為噁心變態，也有人質疑警方以「建築物侵入罪」偵辦的法律依據是否恰當。
根據《MBS NEWS》等多家日本媒體報導，事件發生於9月1日下午4點30分左右，地點在阪急電鐵西宮北口站閘口內的男廁。當時，一名男高中生正站在小便斗前如廁，該名中年男子突然出現在旁邊，毫無預警地伸手到小便斗下方，徒手接下學生排出的尿液，並當場喝下。更令人錯愕的是，他隨後竟向學生鞠躬道謝，然後若無其事地離開現場。高中生當場嚇傻，等男子離開後立刻報警。
警方接獲報案後，透過監視器畫面與現場線索鎖定嫌疑人，確認該男子為兵庫縣伊丹市的照顧服務員。進一步調查發現，他當時確實持票入站並搭乘電車，因此並未非法穿越閘口。不過警方仍以「無正當理由進入廁所」為由，依《建築物侵入罪》進行逮捕。男子在偵訊時坦承飲尿及進入廁所的行為，並供稱「確實做了」，但對於具體動機未多加說明。
此案引起日本社會強烈反應，許多網友在社群平台上留言表示難以置信，稱「今年的變態排行榜已經確定」、「這簡直是怪物行為」、「資訊量太大，腦子一時轉不過來」。部分輿論則質疑警方以「建築物侵入罪」偵辦並不合理，認為這起事件更接近「猥褻行為」或「公然侮辱」等罪名，應該重新檢討法律適用的範圍。
東森新聞關心您
不良行為，請勿模仿
其他人也在看
恐怖巧合！女子萬聖節前收到「神秘包裹」 打開驚見冰凍斷臂、斷指
綜合外媒報導，當地郡驗屍官史科特‧丹尼爾（Scott Daniel）描述，這名女子在29日晚間約8時許將包裹拿進屋內，像平常一樣打開檢查，卻赫然看見由冰塊妥善包裝保存的人體屍體部位。由於正值萬聖節前，她第一反應以為是某人的惡作劇，但很快意識到這是貨真價實的人體殘肢，立即...CTWANT ・ 8 小時前
被逼簽離職單！她控公司內鬥遭「武則天」設局逼退：遭同事背叛⋯
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導今天被公司逼著寫離職單！近日有女網友發文控訴，自己上班一早就被叫進主管辦公室，對方連珠炮似地指控她「說某星座男...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
海洛賽》許尹鏸／林芝昀不敵法國組合收亞軍 平生涯最佳
台灣女雙組合許尹鏸／林芝昀今天在超級500系列海洛羽球公開賽女雙決賽，以16：21、10：21不敵法國蘭伯特（Margot Lambert）／波格蘭特（Camille Pognante）收下亞軍，追平生涯最佳成績。世界排名18的許尹鏸／林芝昀去年曾在超級500系列加拿大公開賽闖進決賽，最終以亞軍作收自由時報 ・ 8 小時前
牆外文摘：中共如何用「B型台獨」來打擊「A型台獨」？
有評論指出，台獨在台灣只是一種合法的政治主張。中共對民進黨立委沈伯洋立案調查，是在羞辱台灣的民主。德國之聲 ・ 10 小時前
全國27高風險掩埋場架紅外線監測 追蹤野豬群防接觸廚餘
台中市梧棲豬場爆國內首例非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心今（2日）表示，為避免野豬接觸廚餘，全國27處廚餘掩埋場已開始巡查，並陸續架設電圍籬及紅外線自動相機監測，林業及自然保育署也成立團隊，追蹤周邊野豬族群進行生態監測，有異常會立即通報檢測。自由時報 ・ 11 小時前
告白變急診！他吃火鍋突「痛風發作」 醫揭「6類食物」助緩解
煮過肉與海鮮的火鍋湯含有高普林，喝多容易造成痛風。營養師宋明樺提到，火鍋湯並非不能喝，關鍵在於選對「時機」，例如放入肉片或海鮮前，像是昆布湯、番茄湯這類湯底，就能安心享用，不過本身尿酸高的人，還是建議少吃火鍋，她的友人就曾火鍋吃到一半，痛風突然發作。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
即將移民美國與丈夫團聚 富家千金參加酒吧「飲酒挑戰」爆吐昏厥最終喪命
近日，南美洲國家哥倫比亞發生一起飲酒過度的酒精中毒悲劇。一名出身富貴家庭、正在攻讀大學學位、且即將跟隨丈夫移居北美的富家千金，在一場友人的慶生會上，因為參加了酒吧炒熱氣氛的飲酒挑戰活動，最終因爆兔暈厥停止呼吸17分鐘而腦死，家屬最終含淚決定放棄治療。這起事...CTWANT ・ 7 小時前
林佳龍紐約等嘸客？照片曝光有大咖
外交工作不易，賴政府又出現互相放話抵銷成果的事件。CNN報導指出，外交部長林佳龍在紐約聯合國大會期間設宴邀請美國官員，「美方高層一個都沒來」，引發關注。外交部2日表示，這是錯誤訊息。涉外人士則指出，林佳龍9月赴紐約並未設宴，而是參加美國前白宮國安顧問歐布萊恩邀請參加活動，見到許多美方官員，而且包含重量級人士。中時新聞網 ・ 2 小時前
羅浮宮驚天劫案新進展！1男1女涉嫌重大遭起訴 失竊珠寶仍未尋獲
路透社報導，法國檢方指出，該名37歲男子過去涉及多起竊盜案，這次被控「有組織竊盜」與「犯罪共謀」；38歲女子則被控「協助有組織竊盜」及「犯罪共謀」。2人於10月29日與其他3人一同被捕，但後3人已被釋放。至於2名新嫌犯目前被羈押候審，均否認涉案。雖然檢方未透露更多細...CTWANT ・ 9 小時前
喝到私釀假酒甲醇中毒！好姊妹同遊東南亞天人永隔
喝到私釀假酒甲醇中毒！好姊妹同遊東南亞天人永隔EBC東森新聞 ・ 8 小時前
陸女花4百訂酒店！住半小時想退房被打槍 「一頓操作太奇葩」倒賠13萬
《海南特區報》報導，酒店店長熊先生表示，該名女子於10月28日凌晨0時55分，透過網路平台以108元訂房入住，僅半小時後便以「行程有變」為由申請退訂。酒店依平台規定回應，入住後的訂單不得退款，並解釋已產生清潔成本，還提出可免費升級房型，但她堅持退費，隨後又改口稱「...CTWANT ・ 14 小時前
獨家／女被送精神科不符SOP？屏衛生局：符合護送要件
獨家／女被送精神科不符SOP？屏衛生局：符合護送要件EBC東森新聞 ・ 9 小時前
新北「佛心夜市」被推爆 日本人狂讚：逛起來很舒服
台灣的夜市文化聞名國際，不僅是觀光客的必訪景點，一名網友表示，到新北板橋「湳雅觀光夜市」，發現不少平價美食，大喊「怎麼物價這麼佛心？」貼文引起熱烈討論；湳雅夜市就連日本旅遊YouTuber造訪後，也大讚「逛起來超舒服」。中時新聞網 ・ 20 小時前
熱炒店不流行了？他驚訝「用餐時段免排隊」 網點2原因：能有更好選擇
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導現代人為了方便常常會選擇吃外食，而較類似家常菜的熱炒店也是不少人聚餐的首選，不過也有人發現，熱炒店近年似乎不若...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
鄭麗文嗆外媒！呂家愷提「馬英九1往事」直喊我也不懂！
論壇中心/綜合報導新任國民黨主席鄭麗文近日接受「德國之聲」專訪，訪談中鄭語出驚人，指稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者，讓記者傻眼直呼，「這個是開啟了一個新的國際理論」。對此，國民黨新北市議員呂家愷直言，自己也不清楚為什麼要在這個時間點去上「這種較於犀利的訪談」。民視 ・ 39 分鐘前
樂維牙醫診所插旗南區 打造全新看牙體驗
台中南區再添健康新地標！隨著台灣2025年邁入超高齡社會，高齡族群對全口重建與植牙需求激增，但市場資訊繁雜、評估不全，讓許多患者陷入選擇困境。為提供專業且安心的解決方案，LIVEA樂維牙醫診所進駐文心南路，以「讓自信成為生活品味」為理念，結合舒眠植牙技術、數位化精準評估與國際級諮詢服務，打造兼具醫療專業與生活質感的全齡牙科照護空間，讓植牙不只是修復，更是長久的健康重建。中時財經即時 ・ 9 小時前
SHEIN進駐百貨爆醜聞 遭檢舉販售「兒童外型成人娃娃」
SHEIN進駐百貨爆醜聞 遭檢舉販售「兒童外型成人娃娃」EBC東森新聞 ・ 7 小時前
《富爸爸》再示警！將迎大崩盤 點名4資產可避險
《富爸爸》再示警！將迎大崩盤 點名4資產可避險EBC東森新聞 ・ 9 小時前
付錢沒到貨 在野質疑軍購被美方坑
近年各項對美軍備採購，屢傳延宕無法準時交貨，在野黨立委均表達質疑。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民眾黨不支持貪腐跟浪費...聯合新聞網 ・ 33 分鐘前
藝人被逮效應 逃兵自首再＋2
新北地檢署偵辦「閃兵集團」，除了先前因藝人王大陸被逮，嚇得自首逃兵的知名線上家教平台「超詳解examking」創辦人蔣矩任外，近日再追加起訴2名看到藝人陳零九等人被逮補而自首的逃兵役男，加上近期赴地檢署、警局自首的藝人唐振剛與2名素人，已共有6人自首，統計已被起訴、拘提或自首到案的，共有39名役男涉逃兵。中時新聞網 ・ 2 小時前