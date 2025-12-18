離譜！陸情侶住飯店吵架「飯菜倒床上」洩憤 業者氣炸損失近萬

大陸湖南省長沙市17日傳出一起離譜事件，一對情侶入住當地飯店時，竟將飯菜全倒在床上，水杯也被摔碎，造成飯店損失近萬元，業者氣炸報警，警方聯繫到這對情侶，他們竟是因「吵架」而做出離譜舉動。

床單上灑滿食物令人作嘔。（圖／翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，飯店張姓老闆表示，這對情侶不僅把飯菜倒在床上、水杯也被摔碎，床單、被子全毀，沐浴乳也被倒在浴室裡，實在讓人無語。他指出，「我們聯繫警方，要求他們回飯店處理善後，可他們沒有退房，竟直接帶著房卡跑了。」

根據業者曝光的畫面顯示，床上灑滿各種食物殘渣，且床底下都是油漬，令人作嘔，不僅如此，地面上滿是垃圾、布滿杯子玻璃碎片，整個房間一片狼藉、不忍卒睹。

事件引發網友討論。（圖／翻攝新浪微博）

業者透露，床單因為髒到難以清洗，必須丟棄，至於床墊被油汙滲透，需專業處理，張姓老闆無奈地說，「真沒見過這麼噁心的人，整個房間都需要重新清理，損失不小。」預估損失達2千元人民幣（約9千元台幣）。

這起事件引發網友熱議，網友紛紛留言痛罵這對情侶，「情侶吵架也太過分了！」、「沒素質就是賠錢」、「只能說一個被窩睡不出兩種人」。

