即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

台北市今年（2025）12月19日發生27歲男子張文隨機砍人案件，現在社群卻不斷出現恐嚇訊息；其中，有一名25歲謝姓保全，就在社群平台不斷留言要「暗殺總統」，經屏東警方獲報後，立即報請屏東地檢署偵辦，而在警方掌握下今（31）日在高雄市區將其查緝到案，全案詢後依涉嫌《刑法》恐嚇公眾罪嫌送請屏東地檢署偵辦。

屏東縣警察局表示，日前接獲報案，有特定帳號於Threads平台發表恐嚇言論，多次留言「暗殺總統」內容，為防止該網路恐嚇言論影響社會秩序，立即將上揭情資報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦。



警方獲報後發動專案偵查，展開網路蒐證並持續深入追查，鎖定犯嫌真實身分及住處，並於今日在高雄市區將謝姓犯嫌查緝到案，全案詢後依涉嫌刑法恐嚇公眾罪嫌送請臺灣屏東地方檢察署偵辦。

廣告 廣告

快新聞／離譜！25歲保全社群狂喊「暗殺總統」

25歲謝姓保全多次社群平台揚言要「暗殺總統」。（圖／警方提供）

對此，屏東縣警察局長甘炎民表示，言論自由為憲法保障人民之權利，惟並非毫無界線，凡涉及暴力、危害公眾安全或散布危害社會安定之不實訊息，皆已逾越合法保障範圍，警方將秉持保障合法取締非法之態度，對於任何發表恐嚇安全之言論都力求嚴速查辦，以確保民眾生活之安全。

同時，甘炎民並再次呼籲民眾，共同守護社會秩序，如於網路上發現疑似涉及製造恐慌、威脅公共安全或其他不當言論，請立即向警方反映。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／離譜！25歲保全社群狂喊「暗殺總統」移送地檢署偵辦

更多民視新聞報導

五星市長陳其邁繼續衝 2026年高雄惠民新制震撼曝光

國民黨民調大崩！慘跌5.2%成警訊 蕭旭岑稱「平常心以對」

臉還不夠腫？稱空拍101遭認證造假 中國又發15秒片「俯瞰台灣」

