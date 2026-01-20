離譜！5逃逸移工「日賺900」搭帳篷睡工地 透天厝「1人1戶」當自己家

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市一處集合住宅工地，近日有多名外籍人士進出，移民署新竹市專勤隊獲報前往查看，發現5名逾期居留的泰籍移工佔地為王，甚至在工地搭起帳篷「1人1戶」，周遭還擺設簡單的生活用具，自成一個小天地，令專案人員驚呼不可思議。

沿著樓梯而上，四周都是還在施工的建材，環境不髒但也稱不上乾淨，5名移工受僱在這個集合式透天厝工地貼磁磚，每人每日薪資大約新台幣900元至3000元，依照工作熟練及完成度給薪。

為了減少被發現的機會，5個人乾脆直接在工地裡搭帳篷，不但1人1戶，還加裝門簾、鋪設紙板、棉被及擺放簡單生活用品，甚至把鷹架當作曬衣場，完全把工地當自己的家，如同電影寄生上流一般的生活在眼前上演，居住時間最短的一週，最長的已經兩個月。

帳篷「1人1戶」，生活用品擺放周圍。（圖／移民署新竹市專勤隊提供）

新竹市專勤隊表示，5名移工中由小拉（化名）利用臉書貼文，以高薪、工作輕鬆、好賺錢等用語，吸引同樣在臺逾期、失聯的泰國籍同鄉，一起到工地貼磁磚工作賺錢。

發現專案人員查緝時，小拉和同伴們沒有逃跑，而是放下手邊工作，手持啤酒躲在夾縫中。專案人員回想與他們四目相對的瞬間說，他們被抓前竟然不是快跑，而是最後再來一口，直呼「真的好氣又好笑」。

怕被查緝，5名非法移工直接睡在工地。（圖／移民署新竹市專勤隊提供）

移民署專案人員持續深入追查幕後非法雇主及非法仲介，全案依違反就業服務法函送新竹市政府裁處。營造公司因非法容留外國人從事工作，遭裁處新臺幣（以下同）15萬元整，聘僱未經許可之外國人工作的非法雇主亦遭裁處15萬元，其中堅稱「分毫未取」的小拉更因「非法仲介」行為，遭裁處10萬元罰鍰。

5人見到專勤隊人員，跑也不跑，還當場喝完最後一口啤酒。（圖／移民署新竹市專勤隊提供）

移民署中區事務大隊新竹市專勤隊隊長李安貴呼籲，雇主應依法聘僱外國人並善盡管理責任，切勿心存僥倖，移民署除強力查緝逾期居（停）留外來人口，更全力追查幕後非法仲介。依照就業服務法規定，媒介外國人非法為他人工作，處10萬元至50萬元罰鍰；意圖營利非法媒介者，處3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金，非法僱用或容留不法外來人士，最重可處75萬元罰鍰。

