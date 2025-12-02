離譜！7旬翁「打錯檔」 暴衝倒車連撞6機車

高雄三民區發生一起離譜車禍，一名7旬老翁，因為打錯檔，導致車輛倒退暴衝，撞到停車格內6部摩托車。（圖／TVBS）

2號傍晚5點多，高雄三民區自由一路上發生一起離譜車禍，一名71歲洪姓男子因打錯檔，導致車輛倒退暴衝，撞倒停車格內6部摩托車。雖然附近民眾驚險閃過，但仍有一名63歲周姓女子為閃避被撞歪的消防栓告示牌而跌倒，頭部和手部擦挫傷，送醫治療。事故發生在熱鬧商圈，造成現場一片狼藉，摩托車零件散落一地，車殼和後照鏡噴飛，消防栓告示牌被撞歪。

高雄三民區發生一起離譜車禍，一名7旬老翁，因為打錯檔，導致車輛倒退暴衝，撞到停車格內6部摩托車。（圖／TVBS）

監視器畫面還原了整起事故經過。當時洪姓男駕駛先停在路邊，準備切往車道時，因打錯檔導致車輛往後暴衝，倒退撞倒6部摩托車。附近民眾表示，當時聽到很大的撞擊聲，大家都衝出來查看。有民眾說，駕駛可能將排檔桿打到R檔，才導致車子直接往後滑行。幸好當時停車格附近沒有人站立，否則後果不堪設想。

廣告 廣告

事故中受傷的周姓女子疑似是附近連鎖餐飲店的員工，她在閃避被撞歪的告示牌時不小心跌倒，傷到後腦勺，隨後由救護車送醫治療。警方接獲通報後迅速趕到現場處理，協助指揮交通。受害的摩托車車主們到場後都感到十分錯愕，沒想到停在正規車格內的車輛竟然會遭遇這種意外。

幾部機車卡在車子下方，轎車尾巴翹了起來，現場一片狼藉。（圖／TVBS）

十全派出所長王君凱表示，肇事原因初步分析研判為洪男打檔操作錯誤，詳細肇事責任仍需進一步鑑定分析。警方檢測發現，洪姓駕駛酒測值為0，且持有合法駕照，但因一時粗心大意打錯檔，造成6部機車受損，還導致一人受傷。

因為一時粗心大意，打錯檔導致6部機車受損，還害一名女子跌倒受傷，駕駛這下恐怕賠大了。（圖／TVBS）

這起事故提醒大家，即使是有經驗的駕駛，也需要時刻保持專注，避免因操作失誤造成無法挽回的損失。洪姓駕駛雖無酒駕情形，但仍需為這次事故負責，可能面臨相當可觀的賠償金額。

更多 TVBS 報導

高雄2機車相撞噴飛！男騎士手臂見血 女騎士酒駕上銬逮捕

貨車追撞！國道釀2死 屏東駕駛「陽光刺眼」撞5車

開瑪莎拉蒂自撞分隔島！女駕駛自稱喝一瓶啤酒 警揪出她酒駕累犯

驚險！連撞7車 再撞2民宅門 卡人行道上

