離警局1公里炸街亂棒打運將！議員轟「他們不怕妳」 盧秀燕：決不寬貸

記者潘靚緯／台中報導

台中西屯區寶慶街17日凌晨發生炸街改裝車6名嫌犯，持球棒圍毆陳姓運將案件，引發治安疑慮。(圖／翻攝畫面)

台中市西屯區西屯路二段、寶慶街50巷口今(17)日凌晨1點50分左右，出現多輛改裝車狂飆「炸街」放鞭炮，一名45歲陳姓男子被吵到睡不著，氣到持滅火器上前理論驅離，卻反遭「球棒隊」6名男子輪番痛毆倒地。台中市議會上午進行定期會市政總質詢，市議員朱元宏、陳俞融、陳淑華關心西屯深夜聚眾鬥毆事件，怒嗆「炸街車看起來不怕執法」，對此，市長盧秀燕表示，「強力執法，鬧事決不寬貸」。

面對議員陳淑華質詢，台中市長盧秀燕表示將強力執法，鬧事決不寬貸。(圖／翻攝自台中市議會YT)

台中市議員陳俞融表示，

廣告 廣告

治安惡化是台中長期以來的問題，街頭砍殺、持刀追逐、飆車炸街、幫派鬥毆、暴力攻擊在台中不斷發生，凌晨發生在西屯路二段、寶慶街的炸街鬥毆事件，距離中部打擊犯罪中心僅1公里多，距離西屯派出所僅1.5公里，車程在3到5分鐘內，歹徒竟如此囂張犯案。對此，警察局長吳敬田承諾

一定會嚴格來懲處、以最嚴格標準來偵辦。

另，陳淑華議員痛批，盧秀燕市長上任七年，對處理治安問題沒有積極作為，「飆車從市政路、福雅路到水湳經貿園區，造成僑光科大一帶學生受到影響，現在還跑到逢甲商圈」，盧秀燕市長則回應：「為非作歹的是歹徒，請支持警察強力作為」，引發陳淑華爆氣怒嗆：「沒有人不支持警方執法...市長妳說妳強力執法，但看起來他們不怕妳啊！」，要求警方強力取締噪音擾民、行使暴力的不法份子。

警察局長吳敬田表示，警第六分局凌晨1點57分接獲報案，指稱西屯區寶慶街50巷口有妨害安寧及傷害情事，分局立即啟動快打警力，派遣24名員警於2點01分火速趕赴現場，逮捕5嫌，並立即將報案遭毆的陳姓民眾送醫，無生命危險，後續也將報請檢察官，依法嚴厲偵辦。

陳姓運將不滿改裝車炸街影響安寧，持滅火器上前勸阻，反遭球棒圍毆倒地，雙手骨折、頭部縫15針。(圖／翻攝畫面)

警察局補充，以趙姓男子為首等人於凌晨駕駛改裝車在西屯路及寶慶街一帶繞行，因車輛排氣管噪音過大，影響附近居民安寧，陳姓民眾因不滿趙男等人行為，持滅火器下樓制止理論，並在過程中遭對方持棍棒毆打，造成全身多處擦挫傷，警方獲報到場後，立即將陳男送醫，並逮捕趙男等5名涉嫌人，全案依法偵辦，並持續追查有無其他共犯。

第六分局強調，對於滋擾治安、危害公共安全的暴力行為，警方絕不容忍，將持續強化巡邏與取締作為，全力維護市民夜間安寧及社區安全。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

離譜公務員勘查風災開小差！躲泳池對2男童伸魔爪猥褻 重判8年8月

被炸街車隊吵醒！「正義運將」持滅火器驅離 遭6人亂棒圍毆90秒傷勢曝

縣府螺絲鬆了？彰化4萬顆芬普尼蛋私外流台中已吃下肚 王惠美6字回應

不滿改裝車炸街討債！台中男噴滅火器驅離 遭球棒隊「6打1」狠K倒地

