離鄉基隆人最懷念的味道！東和大樓老攤炸粿現點現炸，一口咬下酥脆米糕，加上甜鹹辣醬，是記憶中的家鄉味

基隆老味道接著播出，今天分享這家算是失而復得，曾經在我眼前卻又消失不見(捉麥)…一度以為是婆婆年紀大了已經收攤，但感覺「大台北美食地圖」(41萬人社團)團友的通風報信，這才知道小時候常吃的東和大樓炸粿，原來是搬到巷子裡面去了。

結論：阿嬤的臉居然和我印象中還是一樣，買了龍鳳腿、炸米糕、蘿蔔糕。吃了幾口後發現，原來我懐念的是基隆炸粿特有蒜頭醬油（加辣)的滋味。慶幸阿嫲（大姐）還在，我記憶中的基隆老店也大多都還在，繼續朝基隆一百家老店前進。

東和大樓對於觀光客應該相對十分陌生，但對於老基隆人而言絕對是抹滅不了的記憶，這裡曾是基隆除了火車站前最大的巴士轉運站，尤其是開往八堵、七堵，甚至是安樂社區、國家新城等地必停之處，同時因為近仁愛市場之故，許多來往基隆市區、市場採賣的民眾都會聚集於此，也就造就附近曾經的繁盛一時，尤其是在附近「大華戲院」還在的前後幾年。「東和大樓正對面，金雞堂中醫診所所所所.....」的廣播廣播，相信仍是不少基隆人的記憶。

東和大樓建於民國49年，最特別的是它是建在南榮河上的連棟式建築，最初只有兩層，但後來又一直加建到現在的模樣。雖然這裡已不像過往的繁榮，但大樓的巷內仍有許多小吃老店，宛如一座小型的美食迷宮。當然，過去曾經的粉味也少許的存在周邊...。

如果怕找不到或迷路，可以從比較明顯的「世紀糕點」(應該也算是基隆老麵包店之一)旁的巷子走進去，穿過東和大樓後左轉就能看到小小的攤子。

其實，轉過巷子我遠遠就聞到那曾經熟稀不過的炸粿味，或者更正確的說法是那個抹之在上的辣椒醬油香甜。要說「炸粿」這味在基隆曾經許多地方都有，或市場、或騎樓、或是流動的攤販。但，我最常吃、印象也最深的是「義二路」和「信二路」的無名炸粿(那個年代攤販幾乎都沒有名字)，這家冬天賣炸粿和米粉湯、夏天則是賣挫冰。另一家我最常買的炸粿就是這家，當時我們都叫它「東和大樓炸粿」。

店裡賣的相對簡單，就是兒時的記憶炸粿、炸地瓜和特別懷念的炸米糕。但說真的，以前我最愛也最常吃的是炸地瓜籤蝦餅和炸韭菜(整捲)，但前者已經很少見，後者更是幾乎不曾見過。如果，有基隆的朋友知道那裡可以吃到這兩味，拜託一定要跟我說。點完後，婆婆會再炸一次(有些是現點現作，如蘿蔔糕)，最後刷上三種不同的醬油膏(純醬油、大蒜醬油、辣椒醬油)。有一度我懷疑我是愛上這三種醬的混合味道，而不是有多想吃炸粿。

老實說，之於這攤我沒有什麼龍鳳腿的印象，或者應該說基隆的龍鳳腿我唯一有印象的是信義國中公車站(培德路爬坡前)，那攤大姐賣的龍鳳腿(不知有沒有人知道搬去什麼地方)。anyway，這攤的龍鳳腿比一般的小上一點，所以一串是20元，然後買五串送一，但小歸小五臟俱全，味道也是我記憶中的味道，加上那三種混合涮上的甜鹹(微辣)醬汁，真心是香且好吃得亂七八糟。

反倒是最為想念的炸米糕，好像有一點不太一樣，感覺少了印象中的軟糯，米糕的口感乾了一些，甜度也不如過往的喜愛。但這當然也有可能是自己的味覺變了也說不定。但總之，有些食物吃得就是一個懷念，尤其是故鄉的小吃。

最後一道是炸蘿蔔糕感覺好像也不太一樣，尤其是口感，倒是味道差去不遠，尤其是那我再三強調的三種醬混合之味的甜鹹辣。也許，那才是我真正思念的味道....。也許，你會說新竹的炸粿也差不多，但對於基隆人來說，那就是不一樣(辣椒醬比較不是那麼強烈)。離鄉的基隆朋友，你最想念的基隆小吃是什麼味道?請留言告訴我(最好有店名或是地址)，幫我一起完成基隆老店100家的心願。

東和大樓龍鳳腿:基隆市仁愛區崇安街67號，電話: 0921 933 138，營業時間:13:00-22:00

文章來源：小虎食夢網