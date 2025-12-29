離開上海隔天軍演就啟動 蔣萬安：為政者該以民為本

台北市長蔣萬安28日結束雙城論壇行程返台，解放軍東部戰區今（29）日無預警宣布，在台灣周邊海空域展開大規模軍事演習。對此，蔣萬安今日表示，為政者也應該要克制，以民為本。

蔣萬安針對解放軍軍演做出回應。（圖／中天新聞）

根據大陸官媒央視報導，解放軍東部戰區發言人施毅發布聲明指出，此次演習自今日起展開，參演兵力包含陸軍、海軍、空軍及火箭軍等多軍種聯合行動。演習範圍涵蓋台灣海峽、台灣北部、西南部、東南部及東部海空域，演練科目包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等項目。

廣告 廣告

解放軍今起在台海周邊進行多軍種聯合作戰演練。（圖／央視微博）

蔣萬安今日上午接受聯訪時，針對解放軍軍演表示，任何造成區域衝突升高的行為，他都予以嚴厲譴責。他的立場非常堅定，就是一貫的要對話，不要對峙，要和平繁榮，不要波濤呼嘯。

蔣萬安強調，為政者應該要克制，以民為本，因為為政者的責任就是要降低風險，控管危機，守護人民的安全。

延伸閱讀

解放軍今圍台軍演！日媒：恐藉此牽制高市早苗「台灣有事」說

「正義使命-2025」主視覺 解放軍：一切外來干涉觸盾必亡！

解放軍實施「正義使命」軍演 總統府嚴厲譴責並籲國人安心